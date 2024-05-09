Рада звільнила віце-прем’єра Кубракова: нардеп звернув увагу на дивний момент

В уряді та у фракції з ним не обговорювали рішення про відставку

Верховна Рада України звільнила Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. "За" ухвалення такого рішення проголосували 272 народні депутати.

Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк. Подробиці він виклав у своєму Telegram.

"Самого віце-прем’єра не було в залі. Прем’єр – міністра теж. Хто замість теж незрозуміло))) Коли призначення теж ніхто не знає", — додав нардеп.

Сам Кубраков, коментуючи зареєстровану постанову, заявив, що в уряді та у фракції з ним не обговорювали рішення про відставку.

"Керівництво фракції та очільник Уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений", — написав він у Facebook.

Він нагадав, що з травня 2021 року очолював Міністерство інфраструктури України. "З перших днів війни до наших обовʼязків у галузі транспорту та пошти додалися військова логістика, відновлення житла та муніципальної інфраструктури.", — розповів звільнений чиновник.

У грудні 2022 року Верховна Рада ухвалила рішення про призначення Кубракова Віце-прем’єр-міністром з відновлення України та міністром нового, об’єднаного міністерства. "За підтримки президента України Володимира Зеленського нам вдалося запустити низку важливих для держави ініціатив та проектів", — написав він у соцмережі.

За даними УП, після звільнення Олександра Кубракова, Кабінет міністрів має ухвалити рішення про поділ міністерства. Главою Мінінфраструктури мають намір призначити звільненого сьогодні чиновника, а кандидатуру голови Мінрегіону ще не визначено.

Пізніше Ярослав Желєзняк додав: "Так, це було остаточне звільнення Кубракова. Перепризначення не буде".

Раніше "Телеграф" писав, що багато хто переклав відповідальність за руйнування Трипільської ТЕС саме на Кубракова.