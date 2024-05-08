Скандал в Києві: забудовник знову претендує на історичні будівлі на Подолі

Справа є однією із найгучніших за останні роки

У Києві забудовник вдруге намагається привласнити історичні будівлі за адресою вулиця Хорива, 2. За збереження статусу як об’єкта культурної спадщини досі йдуть суди.

Про це повідомив голова ГО "Кияни об’єднуємось" Олександр Дядюк. Попри рішення судів, що повернули будівлі у комунальну власність, компанія "Конвалія-Нерухомість" знову втручається у справу, намагаючись зареєструвати їх на своє ім'я.

"Сенс "схєми" такий: — укладається, прости господи, "інвестиційний договір", згідно з яким забудовник буквально за копійки отримує комунальну нерухомість з правом знесення (чи реконструкції), при цьому забудовник отримує все, а бюджет міста, кілька мідяків "остаточної вартості" будівель. А яка там та "остаточна вартість" тих старих будівель? – близько до нуля", — зазначає Дядюк.

Голова організації підкреслює, що при цьому не враховується ринкова вартість "права забудови", яка складає щонайменше 15-20%, і яку власник землі, тобто громада міста, мала б отримати від того, що планується збудувати на відповідній ділянці. Ця вартість може бути десятки, або навіть сотні разів більшою, ніж питома "залишкова вартість".

Історичні будівлі на вулиці Хорива

"Саме за цією корупційною схемою "жаждущіє бабла" тодішні чиновники Подільської районної ради й Подільської РДА у 2007-2010 роках і скомуниздили з комунальної власності міста ці будівлі в інтересах "Конвалії-Нерухомість". Але задавалось би справедливість тріумфувала – кілька років тому, Господарський суд міста Києва скасував реєстрацію права приватної власності за ТОВ "Конвалія-Нерухомість" на будівлі по Хорива 2 (літ. А, Б, В, Г, Д, Є, Ж, З), тобто повернув їх у комунальну власність (рішення від 17.11.2021 у справі № 910/8298/21)", — розповідає Дядюк.

Це рішення було підтверджено Постановою Північного апеляційного господарського суду від 13 грудня 2022 року, яка набрала чинності, а також ухвалою Верховного суду від 7 березня 2023 року. Тоді влада Києва не зареєструвала за собою право комунальної власності міста на ці будівлі.

""Конвалія-Нерухомість" буквально кілька тижнів тому (з 23 березня по 1 квітня 2024 року) нахабно – повторно, знову реєструє за собою право власності на ті ж самі будівлі, на підставі тих самих старих документів – додавши ще якість витяги з Державного реєстру будівельної діяльності (які там приховані й не відкриваються)", — підкреслює правозахисник.

Витяг із Державного реєсту речових прав

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві через будівництво ТРЦ може зникнути легендарна пам’ятка архітектури. Спочатку забудовники планували інтегрувати "тарілку" до будівлі ТРЦ, проте це викликало широкий суспільний резонанс.