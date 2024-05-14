Кубракову готують нову посаду: що говорять в Раді та ОП про його майбутнє

В парламенті не хочуть бачити звільненого віцепрем'єр-міністра міністром інфраструктури.

Звільненого з посади віцепремʼєра Олександра Кубракова не будуть перепризначати в крісло міністра інфраструктури. Про це стало відомо "Телеграфу" від співрозмовників в Офісі президента (ОП) та парламенті.

"Президент поговорив із Кубраковим. Буде цікавіша історія", — сказало джерело видання на Банковій.

У правлячій фракції "Слуга народу" (СН) говорять, що депутати не готові знову підтримати вже ексміністра, адже він втратив довіру монобільшості. Хоча перед звільненням в парламенті ходили чутки, що Кубракова планують призначити лише міністром інфраструктури, та знову відокремити міністерство регіонального розвитку.

"Він втратив теплі відносини і з Офісом (президента — ред.), і з нами (парламентом — ред.). Наразі голосів за його призначення немає, і всі це розуміють", — констатує джерело в СН.

Стосунки Кубракова із президентом зіпсувались після його рішення комунікувати з посольствами в обхід ОП. А монобільшість втратила довіру до нього після історії нібито хабарем від їхнього колеги Андрія Одарченка.

"Він (Одарченко — ред.) просив гроші на відновлення розбомбленого університету в Харкові. Якщо вони (Агентство — ред.) боялись, що він може заробити, то чому не поставили умову, що гроші будуть, але підрядника оберуть самі? А замість цього Андрій йде до Кубракова, той його відправляє до Найєма, який його починає провокувати на хабар. Навіть суддя, коли розглядав цю справу, сказав, що це перший випадок в його житті, коли не депутату пропонують гроші, а він", — розповідає наш співрозмовник.

"У фракції цього не зрозуміли. Ставлення до Кубракова погане", — додає джерело "Телеграфу".

До того ж ексміністр відмовлявся напряму спілкуватися із депутатами. Навіть перед звільненням 9 травня він не завітав в парламент.

Наразі тимчасово виконуючим обов’язки міністра розвитку громад, територій та інфраструктури призначено заступника Кубракова Василя Шкуракова. Розділення міністерств також ще не відбулось через пошук кандидатів на відомства.

"Телеграф" звернувся за коментарем до Кубракова щодо його нової посади. На момент публікації новини він не відповів.