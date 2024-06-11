Місце тусовщиків та торговців дефіцитними джинсами: як виглядала культова київська кав’ярня "Грот" (фото)
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Атмосферний заклад був відомий на всю столицю
У Києві на Хрещатику знаходився культовий заклад "Грот", у якому відвідувачів пригощали десертами, напоями та легкими закусками. Однак відомий цей заклад був не своїм меню, а різношерстою публікою, яка тут любила проводити вільний час.
Так, у "Гроті" вечорами збиралися столичні тусовщики та фарцовщики — торговці дефіцитними в радянські часи джинсами. Тут завжди панувала особлива атмосфера, а за столиками ніколи не було порожньо.
Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти своїм читачам історію цього культового місця, яке славилося своєю колоритною атмосферою та цікавою публікою.
Кав’ярня "Грот" відчинила свої двері для відвідувачів у 1983 році на вулиці Хрещатик, 25. Кафе розташовувалося біля підніжжя сходів, що ведуть до кінотеатру "Дружба" і свого часу цей заклад був знаменитим місцем серед київських тусовщиків та столичних фарцовщиків.
Біля кафе стояли столики з оригінальними різнобарвними американськими літніми парасольками і саме завдяки їм заклад отримав неофіційну назву у молодіжних колах – "Мічіган".
Атмосферу "Грота" чудово передав у своїх нотатках радянський письменник і дисидент Віктор Некрасов: "Більшість відвідувачів один одного знають. Сидять компаніями. Іноді хтось біжить у гастроном".
У "Гроті" відвідувачі воліли замовляти чай. Його подавали в гранованих склянках і називався він "Чайковський". Також у кафе був широкий асортимент десертів: торти, тістечка, цукерки та випічка.
Проте йшли сюди відвідувачі саме за компанією та атмосферою. Старожили згадують, що після того, як склянки з чаєм виявлялися порожніми, до прилеглого гастроному (ЦУМу) відправляли "гінця" за чимось міцнішим на кшталт вина чи портвейну. У кафе ж замовляли легкі закуски і бенкет тривав до самого закриття.
А ще "Мічіган" був відомий тим, що там можна було купити "дефіцитні" на той час джинси. У фарцівників справжні американські джинси можна було придбати за 250-300 рублів, що на той час дорівнювало двом середньомісячним радянським зарплатам.
Найкрутішими вважалися джинси Levi’s і Wrangler і за ними "полювали" всі столичні модники.
На початку 90-х "Грот" закрили, а на його місці з’явився ресторан "Кобзар". Вже у 2018 році тут було відкрито популярний заклад Mushlya Bar, який спеціалізується на морепродуктах.
Бар успішно продовжує працювати й донині.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав культовий київський заклад "Закарпатська троянда". Це була незвичайна винна крамниця з цікавою родзинкою — у підвалі продавалися вина з бочок і дегустація проводилася прямо на місці.