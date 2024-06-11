Місце тусовщиків та торговців дефіцитними джинсами: як виглядала культова київська кав’ярня "Грот" (фото)

Атмосферний заклад був відомий на всю столицю

У Києві на Хрещатику знаходився культовий заклад "Грот", у якому відвідувачів пригощали десертами, напоями та легкими закусками. Однак відомий цей заклад був не своїм меню, а різношерстою публікою, яка тут любила проводити вільний час.

Так, у "Гроті" вечорами збиралися столичні тусовщики та фарцовщики — торговці дефіцитними в радянські часи джинсами. Тут завжди панувала особлива атмосфера, а за столиками ніколи не було порожньо.

Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти своїм читачам історію цього культового місця, яке славилося своєю колоритною атмосферою та цікавою публікою.

Культове кафе "Грот"

Кав’ярня "Грот" відчинила свої двері для відвідувачів у 1983 році на вулиці Хрещатик, 25. Кафе розташовувалося біля підніжжя сходів, що ведуть до кінотеатру "Дружба" і свого часу цей заклад був знаменитим місцем серед київських тусовщиків та столичних фарцовщиків.

Біля кафе стояли столики з оригінальними різнобарвними американськими літніми парасольками і саме завдяки їм заклад отримав неофіційну назву у молодіжних колах – "Мічіган".

Відомі американські парасольки біля "Грота"

Атмосферу "Грота" чудово передав у своїх нотатках радянський письменник і дисидент Віктор Некрасов: "Більшість відвідувачів один одного знають. Сидять компаніями. Іноді хтось біжить у гастроном".

У "Гроті" завжди було багатолюдно

У "Гроті" відвідувачі воліли замовляти чай. Його подавали в гранованих склянках і називався він "Чайковський". Також у кафе був широкий асортимент десертів: торти, тістечка, цукерки та випічка.

Проте йшли сюди відвідувачі саме за компанією та атмосферою. Старожили згадують, що після того, як склянки з чаєм виявлялися порожніми, до прилеглого гастроному (ЦУМу) відправляли "гінця" за чимось міцнішим на кшталт вина чи портвейну. У кафе ж замовляли легкі закуски і бенкет тривав до самого закриття.

Кафе вважалося культовим

А ще "Мічіган" був відомий тим, що там можна було купити "дефіцитні" на той час джинси. У фарцівників справжні американські джинси можна було придбати за 250-300 рублів, що на той час дорівнювало двом середньомісячним радянським зарплатам.

Найкрутішими вважалися джинси Levi’s і Wrangler і за ними "полювали" всі столичні модники.

У кафе любили бувати фарцівники

На початку 90-х "Грот" закрили, а на його місці з’явився ресторан "Кобзар". Вже у 2018 році тут було відкрито популярний заклад Mushlya Bar, який спеціалізується на морепродуктах.

Бар успішно продовжує працювати й донині.

Зараз на місці "Грота" працює Mushlya Bar

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав культовий київський заклад "Закарпатська троянда". Це була незвичайна винна крамниця з цікавою родзинкою — у підвалі продавалися вина з бочок і дегустація проводилася прямо на місці.