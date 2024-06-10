Шикарні краєвиди та яскраві локації: найінстаграмніші місця для відпочинку під Києвом

На вас чекають неймовірні локації та відмінні види

Для тих, хто хоче забути про міську метушню та побути в гармонії з природою, неподалік від Києва розташувалися комплекси для відпочинку з оригінальними міні-готелями, які оснащені всім необхідним для комфортного життя на природі. Тут ви зможете не лише відпочити та набратися сил, але й зробите шикарні фотографії для своїх соцмереж.

Редакція "Телеграфу" зібрала для вас красиві та затишні будиночки, які розташовуються в неймовірних місцях та дозволяють сховатися "від благ цивілізації". Тут ви незабутньо проведете свій час і точно не захочете повертатися в місто.

Адреса: село Застугна, Васильківський район

Ціна: пн-чт — 4000 грн/добу, пт-нд — 4600 грн/добу. Діти до 12 років безкоштовно

Закуток

На території "Закутка" розташовано два а-фрейми — білий і червоний. Вони знаходяться в лісі неподалік від знаменитих Зміїних валів.

Білий A-фрейм має дерев’яний чан фурако на терасі, а гості червоного можуть зануритися у власному чані-джакузі. В обох будиночках є кухня з базовим набором продуктів, Smart TV з підписками YouTube Premium та Netflix, різноманітні настільні ігри, особиста мангальна зона з дровами, мангалами та шампурами.

Кожен будиночок розрахований на 2 особи, ще максимум 2 особи можуть розмістити на першому поверсі. За кожного додаткового дорослого потрібно доплатити 500 гривень на добу.

Адреса: Київська область, Васильків, база відпочинку Кар’єрна, 44

Ціна: пн-чт — 4800 грн/добу, пт-нд — 6000/7000 гривень за ніч. Діти до 12 років безкоштовно

Комплекс "Bubbles Moon"

Гостям пропонують зупинитися у місячному геокуполі з власним чаном серед лісу. Геокупол вміщує 4 дорослих, проте ціни в прайсі вказані за двох. Тож за кожного додаткового дорослого треба доплатити 500 гривень на добу.

До послуг гостей комфортабельний геокупол із каміном та меблями. На території є кострова та мангальна зони, чан. Також передбачено безкоштовне паркування.

За чан необхідно доплачувати окремо.

Адреса: Київська область, Макарівський район

Ціна: пн-чт – 6900 грн/добу, пункт – нд – 7900 грн/добу

Sherwood Tree House

Sherwood Tree House – двоповерховий A-фрейм в англійському стилі у густому лісі Макарівського району на Київщині. Це точно найромантичніший лісовий будиночок з інстаграмною ванною.

Для гостей тут облаштований камін, м’яке ліжко під стелею, бібліотека, кухня та уно-гриль. Також на території є розкішний чан.

A-фрейм розрахований на двох людей. Можна приїжджати із тваринами.

Адреса: Київська область, село Коленцівське

Ціна: шале — 5 500 грн. будні/6 400 грн. вихідні (п’ятниця включно);A-фрейм — 3 900 грн. будні/4 900 грн. вихідні (п’ятниця включно).

Dali space

На території знаходиться один A-фрейм будиночок на 2 особи та один будиночок-шале на 4 особи. Ці особливі будиночки поєднують у собі сучасний дизайн із природними елементами. З величезних вікон відкривається захоплюючий вид на природу, створюючи неповторну атмосферу для відпочинку та творчості.

Гостям Dali space пропонують активні розваги: їзду на велосипедах та квадроциклах, які можна тут орендувати.

На території є мангальна зона та тандир, чан та лазня, дитячий майданчик, гамаки та лежаки, волейбольне поле.

Адреса: Київська область, село Горохове, вул. Садова, 67-а

Ціна: пн-чп — 4500 грн/добу, пт-нд — 6000 грн/добу

Aframe complex

Aframe — це шикарний заміський комплекс під Києвом для відпочинку, натхнення та можливості побути наодинці з природою. На території розташовані комфортабельні A-фрейм будиночки, які розраховані на 2 або 4 особи.

До послуг гостей просторий басейн з підігрівом, мангальна зона, сауна, вихід до водоймища, пляжна зона, можливість порибалити та активно провести час. Передбачено безкоштовне паркування.

Біля кожного будиночка є невелика затишна тераса. Всередині A-фрейми облаштовані всім необхідним для комфортного перебування гостей.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де відпочити на Київському морі та скільки це може коштувати. Адже саме Київське море вважається ідеальним місцем для тих, хто прагне вирватися з міської метушні та насолодитися природою.