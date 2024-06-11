Место тусовщиков и торговцев дефицитными джинсами: как выглядела культовая киевская кофейня "Грот" (фото)

Атмосферное заведение было известно на всю столицу

В Киеве на Крещатике находилось культовое заведение "Грот" в котором посетителей угощали десертами, напитками и легкими закусками. Однако известно данное заведение было не своим меню, а разношёрстной публикой, которая здесь любила проводить свободное время.

Так, в "Гроте" по вечерам собирались столичные тусовщики и фарцовщикки — торговцы дефицитными в советские времена джинсами. Здесь всегда царила особая атмосфера, а за столиками никогда не было пусто.

Редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям историю этого культового места, которое славилось своей колоритной атмосферой и интересной публикой.

Культовое кафе "Грот"

Кофейня "Грот" открыла свои двери для посетителей в 1980-х годах на улице Крещатик, 25. Кафе располагалось у подножья лестницы, ведущей к кинотеатру "Дружба" и в свое время это заведение было знаменитым местом среди киевских тусовщиков и столичных фарцовщиков.

Возле кафе стояли столики с оригинальными разноцветными американскими летними зонтиками и именно благодаря им заведение получило неофициальное название в молодежных кругах – "Мичиган".

Известные американские зонтики возле "Грота"

Атмосферу "Грота" отлично передал в своих заметках советский писатель и диссидент Виктор Некрасов: "Большинство посетителей друг друга знают. Сидят компаниями. Время от времени кто-нибудь бежит в гастроном".

В "Гроте" всегда было многолюдно

В "Гроте" посетители предпочитали заказывать чай. Его подавали в граненых стаканах и назывался он "Чайковский". Также в кафе был широкий ассортимент десертов: торты, пирожные, конфеты и выпечка.

Однако шли сюда посетители именно за компанией и атмосферой. Старожилы вспоминают, что после того, как стаканы с чаем оказывались пустыми в близлежащий гастроном (ЦУМ) отправляли "гонца" за чем-нибудь покрепче вроде вина или портвейна.

В кафе же заказывали легкие закуски и пир продолжался до самого закрытия.

Кафе считалось культовым

А еще "Мичиган" был известен тем, что там можно было купить "дефицитные" на то время джинсы. У фарцовщиков настоящие американские джинсы можно было купить за 250-300 рублей, что, на то время, равнялось двум среднемесячным советским зарплатам.

Круче всех считались Levi’s и Wrangler и за ними "охотились" все столичные модники.

В кафе любили бывать фарцовщики

В начале 90-х "Грот" закрыли, а на его месте возник ресторан "Кобзар". Уже в 2018 году здесь было открыто популярное заведение Mushlya Bar, которое специализируется на морепродуктах.

Бар успешно продолжает работать и по сей день.

Сейчас на месте "Грота" работает Mushlya Bar

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