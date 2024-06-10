На будь-який смак та гаманець: які будинки з генератором можна орендувати під Києвом

Є на що подивитися і з чого обрати

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України та регулярними відключеннями світла, серед населення почав зростати попит на оренду будинків з генераторами. Таким чином, люди починають готуватися до можливих тривалих блекаутів, щоб не сидіти без електроенергії тривалий час.

У Київській області легко можна орендувати приватні будинки з генераторами — все залежить лише від розміру вашого бюджету та побажань. Наприклад, неподалік столиці можна знайти як бюджетні варіанти, так і лакшері вілли.

Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати для своїх читачів кілька варіантів приватних будинків із генераторами, які можна орендувати на Київщині.

Будинок із сауною у Борисполі

Ціна: 12 000 гривень на місяць

У будинку два поверхи

У Борисполі здають в оренду двоповерховий будинок у житловому стані із прибудинковою територією. У дворі є барбекю та альтанка. Поруч є озеро для спортивної риболовлі.

Мангальна зона

У будинку три житлові кімнати. На першому поверсі розташована комфортабельна сауна. Є генератор та меблі. Весь будинок усередині обшитий дерев’яними панелями.

У житлі також є електрочайник, плита, варильна панель, мікрохвильова піч, холодильник і пральна машина. Також передбачено Wi-Fi, телевізор та супутникове ТБ. Зі зручностей — душова кабіна, тераса, альтанка, басейн.

З тваринами заселятись не можна.

Спальня з дерева

Меблі "на любителя"

Двоповерховий дерев’яний будинок у Вишгороді

Ціна: 23 000 гривень на місяць

Затишний дерев’яний будиночок

У Вишгороді пропонують в оренду двоповерховий будинок з дерева з генератором та всіма зручностями. Дуже комфортне внутрішнє планування кімнат, затишний теплий будинок, побудований за сучасними енергозберігаючими технологіями.

На першому поверсі розташована простора кухня-гостьова кімната. На другому поверсі — три спальні та санвузол.

Простора кухня-гостьова

Санвузол на другому поверсі

У будинку є електрочайник, плита, мікрохвильова піч, холодильник, пральна машина, Wi-Fi та передбачений підігрів підлоги.

Територія навколо охороняється та освітлюється. Поруч знаходяться СПА, ресторани, озеро, зона відпочинку та магазин.

Ремонт виконаний у світлих тонах

Затишний будинок у Ворзелі біля лісу

Ціна: 25 000 гривень на місяць

Сучасний ремонт у світлих тонах

У Ворзелі Київської області здається в оренду затишний одноповерховий будинок із власною закритою територією. Є своя свердловина, дворик, автоматичні ворота та зелена територія для відпочинку.

Окремо передбачений госпблок, в якому знаходиться пральна машина, бойлер, сушарка тощо. Э великий промисловий генератор.

Будинок розташований у мальовничій місцевості поряд із лісом.

Затишний дворик

Будинок складається із зали-кухні, окремої спальні, передпокою та ванної кімнати. У житлі зроблено сучасний ремонт у світлих тонах. Є всі необхідні для комфортного проживання меблі та техніка.

Охорона 24/7. Задається будинок мінімум на 3 місяці.

Відмінний варіант для невеликої родини

Будинок у селі Хотів з великим садом та альтанкою

Ціна: 55 000 гривень на місяць

У будинок можна заїхати з дітьми та тваринами

У селі Хотів під Києвом здається в оренду двоповерховий будинок площею 100 квадратних метрів. У дворі альтанка з мангалом, вольєр з будкою для собаки, дитячий спортивний майданчик, генераторна, стабілізатори електронапруги та парковка на три авто.

На ділянці э фруктові дерева (яблуні, черешня, айва), кущі смородини та малини, виноград.

До будинку можна заїхати з дітьми та тваринами — власники раді бачити мешканців із котами та собаками будь-яких порід.

Просторий двір

У будинку два поверхи. Є кухня з обідньою зоною, спальня з санвузлом, дитяча на два спальних місця, зал (у залі диван, що розкладається). Є ванна кімната, душова кабіна, неопалювальна веранда та гараж на одне авто.

Дитяча на два спальних місця

У вартість оренди включено: обслуговування генератора, прибирання території від листя, косовище газонів, послуги асенізатора, зміна фільтрів, обслуговування свердловини.

У пішій доступності аптека, відділення Нової пошти, будівельний магазин, заправка, автомийка, супермаркет, кафе, школа, шиномонтаж тощо.

Простора спальня

Кухня та обідня зона суміщені

Шикарний особняк у стилі LOFT у селі Віта-Поштова

Ціна: 161 755 гривень на місяць

У будинку є басейн та масажний кабінет

У селі Віта-Поштова пропонується в оренду новий будинок у стилі LOFT з басейном, просторою прибудинковою територією та зоною барбекю. Площа будинку складає 500 м. кв. і він має 2 поверхи.

У будинку є 3 спальні, 1 гостьова кімната та 1 вільна кімната для ідей орендаря. Також у житлі є хамам і невеликий басейн (купальня) усередині будинку, простора вітальня, їдальня з великим столом для гостей та кухня у відкритому просторі, камін у вітальні та домашній кінотеатр.

Домашній кінотеатр

Купальня та хамам усередині будинку

Також є гідромасажна ванна Pacific на 350 літрів, масажна кімната, пральна з сушаркою та пральною машиною, винні кімнати, три санвузли. Будинок повністю оснащений технікою та мебльований.

Шикарна обідня зона

Встановлено газове опалення та тепловий насос, сонячні батареї та камін для обігріву, є гараж на 2 автомобілі, генератор, система очищення води та 2 свердловини.

Басейн на вулиці розміром 12х6 метрів. Барбекю з кухнею, всією технікою, мангалом та місцем для котла. Також є окремий санвузол, великий стіл, шезлонги, душ та підвал у барбекю.

Простора спальня у світлих тонах

В будинку, крім іншого, передбачені такі зручності: кондиціонер, підігрів підлоги, балкон, тераса, сигналізація, відеоспостереження, охорона території, підсобні приміщення, сауна, лазня, цоколь та підвал.

Ремонт у стилі LOFT

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки у Києві коштують генератори та якими вони бувають. Фахівці зазначають, що попит на генератори справді зріс, але на дефіцит енергообладнання чекати не слід.