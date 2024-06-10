На будь-який смак та гаманець: які будинки з генератором можна орендувати під Києвом
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Є на що подивитися і з чого обрати
У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України та регулярними відключеннями світла, серед населення почав зростати попит на оренду будинків з генераторами. Таким чином, люди починають готуватися до можливих тривалих блекаутів, щоб не сидіти без електроенергії тривалий час.
У Київській області легко можна орендувати приватні будинки з генераторами — все залежить лише від розміру вашого бюджету та побажань. Наприклад, неподалік столиці можна знайти як бюджетні варіанти, так і лакшері вілли.
Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати для своїх читачів кілька варіантів приватних будинків із генераторами, які можна орендувати на Київщині.
Будинок із сауною у Борисполі
Ціна: 12 000 гривень на місяць
У Борисполі здають в оренду двоповерховий будинок у житловому стані із прибудинковою територією. У дворі є барбекю та альтанка. Поруч є озеро для спортивної риболовлі.
У будинку три житлові кімнати. На першому поверсі розташована комфортабельна сауна. Є генератор та меблі. Весь будинок усередині обшитий дерев’яними панелями.
У житлі також є електрочайник, плита, варильна панель, мікрохвильова піч, холодильник і пральна машина. Також передбачено Wi-Fi, телевізор та супутникове ТБ. Зі зручностей — душова кабіна, тераса, альтанка, басейн.
З тваринами заселятись не можна.
Двоповерховий дерев’яний будинок у Вишгороді
Ціна: 23 000 гривень на місяць
У Вишгороді пропонують в оренду двоповерховий будинок з дерева з генератором та всіма зручностями. Дуже комфортне внутрішнє планування кімнат, затишний теплий будинок, побудований за сучасними енергозберігаючими технологіями.
На першому поверсі розташована простора кухня-гостьова кімната. На другому поверсі — три спальні та санвузол.
У будинку є електрочайник, плита, мікрохвильова піч, холодильник, пральна машина, Wi-Fi та передбачений підігрів підлоги.
Територія навколо охороняється та освітлюється. Поруч знаходяться СПА, ресторани, озеро, зона відпочинку та магазин.
Затишний будинок у Ворзелі біля лісу
Ціна: 25 000 гривень на місяць
У Ворзелі Київської області здається в оренду затишний одноповерховий будинок із власною закритою територією. Є своя свердловина, дворик, автоматичні ворота та зелена територія для відпочинку.
Окремо передбачений госпблок, в якому знаходиться пральна машина, бойлер, сушарка тощо. Э великий промисловий генератор.
Будинок розташований у мальовничій місцевості поряд із лісом.
Будинок складається із зали-кухні, окремої спальні, передпокою та ванної кімнати. У житлі зроблено сучасний ремонт у світлих тонах. Є всі необхідні для комфортного проживання меблі та техніка.
Охорона 24/7. Задається будинок мінімум на 3 місяці.
Будинок у селі Хотів з великим садом та альтанкою
Ціна: 55 000 гривень на місяць
У селі Хотів під Києвом здається в оренду двоповерховий будинок площею 100 квадратних метрів. У дворі альтанка з мангалом, вольєр з будкою для собаки, дитячий спортивний майданчик, генераторна, стабілізатори електронапруги та парковка на три авто.
На ділянці э фруктові дерева (яблуні, черешня, айва), кущі смородини та малини, виноград.
До будинку можна заїхати з дітьми та тваринами — власники раді бачити мешканців із котами та собаками будь-яких порід.
У будинку два поверхи. Є кухня з обідньою зоною, спальня з санвузлом, дитяча на два спальних місця, зал (у залі диван, що розкладається). Є ванна кімната, душова кабіна, неопалювальна веранда та гараж на одне авто.
У вартість оренди включено: обслуговування генератора, прибирання території від листя, косовище газонів, послуги асенізатора, зміна фільтрів, обслуговування свердловини.
У пішій доступності аптека, відділення Нової пошти, будівельний магазин, заправка, автомийка, супермаркет, кафе, школа, шиномонтаж тощо.
Шикарний особняк у стилі LOFT у селі Віта-Поштова
Ціна: 161 755 гривень на місяць
У селі Віта-Поштова пропонується в оренду новий будинок у стилі LOFT з басейном, просторою прибудинковою територією та зоною барбекю. Площа будинку складає 500 м. кв. і він має 2 поверхи.
У будинку є 3 спальні, 1 гостьова кімната та 1 вільна кімната для ідей орендаря. Також у житлі є хамам і невеликий басейн (купальня) усередині будинку, простора вітальня, їдальня з великим столом для гостей та кухня у відкритому просторі, камін у вітальні та домашній кінотеатр.
Також є гідромасажна ванна Pacific на 350 літрів, масажна кімната, пральна з сушаркою та пральною машиною, винні кімнати, три санвузли. Будинок повністю оснащений технікою та мебльований.
Встановлено газове опалення та тепловий насос, сонячні батареї та камін для обігріву, є гараж на 2 автомобілі, генератор, система очищення води та 2 свердловини.
Басейн на вулиці розміром 12х6 метрів. Барбекю з кухнею, всією технікою, мангалом та місцем для котла. Також є окремий санвузол, великий стіл, шезлонги, душ та підвал у барбекю.
В будинку, крім іншого, передбачені такі зручності: кондиціонер, підігрів підлоги, балкон, тераса, сигналізація, відеоспостереження, охорона території, підсобні приміщення, сауна, лазня, цоколь та підвал.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки у Києві коштують генератори та якими вони бувають. Фахівці зазначають, що попит на генератори справді зріс, але на дефіцит енергообладнання чекати не слід.