На Киевщине во время расчистки озера водолаза атаковал неизвестный монстр: мужчина оказался в больнице

У пострадавшего серьезная травма глаза

Во вторник, 11 июня, во время расчистки озера в парке "Победы" в Броварах водолаза атаковала неизвестная рыба. Удар был настолько сильным, что у мужчины треснула маска и он получил травму глаза.

Пострадавший был госпитализирован в медучреждение, где ему оказали квалифицированную помощь. Подробнее об инциденте рассказали в Telegram-канале "Трибуна — Бровары".

Сообщается, что во время традиционной чистки озера активистами ОО "Прагнення" в парке "Победа" в Броварах произошел вопиющий инцидент, который поставил присутствующих в тупик. Так, во время очередного погружения активиста Андрея Тананая в водоем, чтобы очистить дно от водорослей, водолаза вероятно атаковала неизвестная рыба.

Удар в лицо был настолько сильным, что у мужчины разбилась водолазная маска, а ее осколки серьезно травмировали глаз.

Травмированный мужчина перед погружением

"Пострадавшего срочно доставили сначала в броварскую больницу, а затем — в столичную", — сообщил журналистам Олег Иваненко, организатор ежегодных акций по чистке озера.

Он добавил, что в водоеме раньше водились щуки по 10-13 кг, также есть и толстолобик. Но это впервые за годы чистки озера случился такой случай, чтобы рыба (или подводный мутант?) нападала на водолаза.

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