Нещодавно завершили ремонт: на Тернопільщині частину моста змило у річку (фото, відео)

Негода наробила лиха на Тернопіллі

Учора вночі на Тернопільщині унаслідок сильних слив та підтоплення затопило міст. Сталось це у селі Струсів, що на Теребовлянщині.

Село розташоване вздовж дороги національного значення Н-18, що з'єднує Івано-Франківськ та Тернопіль. Через нього протікає річка Серет. Унаслідок сильного дощового потоку не лише підтопило міст, а фактично змило у річку пішохідну його частину, разом з парканами. Сам міст не пошкоджено, кажуть у ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

За словами очевидців, сталось руйнування пішохідної ділянки моста саме через велику кількість дощової води, яка стікала з дорожнього покриття. Щоб вона зійшла, рятувальники прочистили стічні канали.

Міст через річку Серет у Струсові відкрили лише у 2021 році. Тоді підрядники працювали у три зміни, щоб своєчасно завершити роботи на мості, який не ремонтувався понад 50 років. Напередодні на одній із його балок утворилась тріщина — міст визнали аварійним.

Зараз дорожники відновлюють земляні вали, які змило у річку. Рух мостом відновлено, крім пішохідної ділянки. У Службі відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільської області поки не прокоментували подію.

Раніше "Телеграф" писав, що на Закарпатті підтопило дорогу національного значення. Також пошкоджень внаслідок сильних дощів зазнали 50 домогосподарств.