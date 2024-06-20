У Києві обмежать рух двома жвавими вулицями: причини та карта

Автовласників просять уважно поставитися до цієї інформації

У п’ятницю, 21 червня, у Києві обмежать рух транспорту одразу на двох жвавих вулицях. Тут фахівці проводитимуть масштабні ремонтні роботи.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА із посиланням на "Київавтодор". Мешканців та гостей столиці просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.

Відомо, що частково перекриють рух транспорту у Шевченківському районі столиці на вулиці Естонській з 08:00 до 17:00. Зокрема, обмеження діятиме на ділянці від вулиці Мрії до вулиці Данила Щербаківського.

Тут шляховики облаштовуватимуть верхній шар покриття проїжджої частини.

Також у п’ятницю, 21 червня, обмежать рух вулицею Новопольовою, що у Солом’янському районі Києва. Тут проїзд частково закриють на ділянці від Пост-Волинської вулиці до вулиці Олекси Гірника.

Мешканцям та гостям міста столичні комунальники приносять вибачення за тимчасові незручності. Людей просять уважно планувати свій маршрут аби вчасно дістатися до місця призначення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві вагітна постраждала в потрійному ДТП. Пізніше машина швидкої допомоги, яка їхала на цей виклик, також потрапила до аварії.