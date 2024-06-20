В Киеве ограничат движение по двум оживленным улицам: причины и карта

Автовладельцев просят внимательно отнестись к данной информации

В пятницу, 21 июня, в Киеве ограничат движение транспорта сразу на двух оживленных улицах. Здесь специалисты будут проводить масштабные ремонтные работы.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на "Киевавтодор". Жителей и гостей столицы просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут.

Известно, что частично перекроют движение транспорта в Шевченковском районе столицы по на улице Эстонской с 08:00 до 17:00. В частности, ограничение будет действовать на участке от улицы Мрии до улицы Даниила Щербаковского.

Здесь дорожники будут обустраивать верхний слой покрытия проезжей части.

Также в пятницу, 21 июня, ограничат движение по улице Новополевой, что в Соломенском районе Киева. Здесь проезд частичнозакроют на участке от улицы Пост-Волынской до улицы Олексы Горняка.

Жителям и гостям города столичные коммунальщики приносят извинения за временные неудобства. Людей просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве беременная пострадала в тройном ДТП. Позже машина скорой помощи, которая ехала на этот вызов, тоже попала в аварию.