Неймовірний атракціон: як виглядали "американські гірки" у Києві за часів СРСР (фото)

Біля атракціону завжди збиралися величезні черги

У Києві на території Гідропарку кілька десятиліть тому працювала незвичайна катальна гірка, яку мешканці столиці називали "американськими гірками". Атракціон мав величезну популярність і біля нього завжди вишиковувалися довгі черги.

На жаль, у 1990-х гірка була спочатку закрита, а потім і зовсім демонтована. Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти своїм читачам історію столичних "американських гірок" та поділитися унікальними фотографіями з минулого, які багатьом мають здатися цікавими.

"Американські гірки" у Гідропарку

Гідропарк за всіх часів був культовим місцем для прогулянок, відпочинку та розваг не лише для киян, а й для багаточисельних гостей столиці. Тут можна було не лише поплавати та позасмагати на пляжі, а й покататися на цікавих атракціонах.

Наприклад, у середині 1970-х років на території парку було споруджено незвичайну катальну гірку, яку в народі прозвали "американськими гірками". Конструкція була повністю дерев'яною і являла собою кілька "хвиль".

Катальна гірка мала довжину майже в кілометр

Атракціон мав довжину близько кілометра та спуск здійснювався зі спеціальної вежі. Щоб покататися на "американських гірках", людям доводилося вистоювати величезні черги, проте саме сюди натовп і йшов за екстримом та яскравими емоціями.

Коштувала гірка 40 копійок, що було досить дорого для того часу. Однак навіть це не робило атракціон менш популярним серед відвідувачів Гідропарку.

Біля атракціону завжди збиралися величезні черги

Атракціон коштував 40 копійок

На відміну від сучасних конструкцій у "американських гірках" у Гідропарку не було рейок. Рух здійснювався на невеликих металевих машинках, а від "вильотів" з атракціону людей захищали бортики.

Тобто ці гірки доречніше назвати бобслейною трасою, яка дарує відчуття швидкості, але при цьому вважається безпечною розвагою.

"Американські гірки" у Гідропарку демонтували у 90-х роках

"Американські гірки" у Гідропарку відкрилися у 1970-х і проіснували близько 20 років. На жаль, у 1990-х роках атракціон був закритий і повністю розібраний.

Зараз про нього нічого не нагадує, окрім архівного відео, яке ми публікуємо нижче, та кількох ретро-фотографій.

"Гідропарк" розташовується на Венеціанському і Долобецькому островах між Дніпром і Русанівською протокою в столиці. Він розташований на місці колишньої Передмостової слобідки, знищеної 1943 року під час окупації Києва.

Гідропарк був створений у 1965-1968 роках як водно-розважальний комплекс із безліччю пляжів, атракціонів і човнових станцій. Площа парку — 365 гектарів і влітку тут одноразово можуть перебувати до 75 000 осіб.

Частину "американських гірок" можна бачити у правому кутку фото

Наразі у Гідропарку облаштовано багато розважальних зон. Зокрема, тут є одразу кілька пляжів, атракціони, кафе та ресторани, розважальні заклади, спортивні та дитячі майданчики, зони для активного відпочинку та ігор на свіжому повітрі, а також багато іншого.

Гідропарк залишається одним із улюблених місць для прогулянок та відпочинку серед киян та гостей столиці.

Гідропарк – популярне місце відпочинку киян

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