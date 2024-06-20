У Києві знаходиться найбільший храм кришнаїтів у Європі: який він має вигляд і що приховує всередині (фото)

Щодня сюди приходить дуже багато людей

На столичній Куренівці знаходиться найбільший храм кришнаїтів у Європі – Київський храм Міжнародного товариства свідомості Крішни. Він здатний одночасно вмістити до 1000 чоловік, а сама шестиповерхова будівля виглядає досить вражаюче.

Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти своїм читачам про цей незвичайний храм, який здіймається над звичайним приватним сектором і готовий прийняти кожного бажаючого навчитися бути "щодня щасливим".

Історія храму

Масштабне будівництво храму розпочалося у 1992 році і тоді ж він відчинив свої двері для відвідувачів.

Під будівництво кришнаїти самотужки придбали ділянку в приватному секторі і спочатку планували побудувати щось невелике, проте тут з’явився величезний шестиповерховий храм.

Будівництво було завершено у 2011 році, але внутрішні оздоблювальні роботи тривали ще кілька років.

Невеликі Гаура-Нітай були встановлені у храмі у 1995 році, а великі Гаура-Нітай у 1997 році.

Гаура-Нітай – це божества, що зображують Крішну у його наймилостивішій формі. Праворуч — втілення Крішни, що з’явилося близько 500 років тому в Бенгалії, а зліва — названий брат Крішни та його вічний супутник.

Київський Храм є великою шестиповерховою цегляною будівлею з кількома корпусами. Велика та вражаюча вівтарна прикрашена традиційною чорно-білою мармуровою підлогою, інтер’єр відрізняють круговий балкон, великі вікна, а також гарний різьблений вівтар.

Храм включає ашрами для чоловіків і жінок, а також номери для старших гостей. У будівлі, що стоїть поруч, розташована Київська духовна академія вайшнавської освіти.

Будівля храму здатна одночасно вмістити до 1000 чоловік, а до війни тут щодня збиралося по 300-400 кришнаїтів.

Хто може відвідати храм

Усіх бажаючі без проблем можуть відвідати храм, де регулярно влаштовують лекції та екскурсії, а також годують нужденних гарячими обідами. Їжу тут пропонують ситну, але вегетаріанську, оскільки кришнаїтам заборонено вживати продукти тваринного походження, окрім молочки.

Особливість київської громади — розвиток глибоких та дбайливих стосунків між відданими. Це стало основним напрямом починаючи з 2000 року, коли в храмі була введена системи наставників.

Найкраща пора року для відвідування: весна та осінь.

У зв’язку з війною великі групи відвідувачів одночасно не приймають, але із задоволенням запрошують людей індивідуально або з друзями (до 5 осіб).

Правила перебування у храмі

У вівтарну потрібно заходити без взуття, тому обов’язково візьміть із собою шкарпетки (підлога мармурова і взимку дуже холодна).

Для жінок рекомендується одягнути щось цнотливе, довге і не дуже вузьке. Або можна взяти з собою хустку і пов’язати її на стегна.

Також враховуйте, що більшість часу потрібно буде сидіти на підлозі. Одягайте зручний одяг, який і не сковує ваші рухи. Для тих, кому сидіти на підлозі важко, є стільці та лавочки.

Влітку в храм можуть не пустити в коротких шортах, спідницях, майках з глибоким декольте та іншому надто відвертому одязі. Це правило стосується і чоловіків, і жінок.

Також заборонено курити та розпивати спиртні напої на території храму. Заборонено приводити тварин (навіть найменших).

Можна приходити із дітьми. До 18 років діти можуть перебувати у храмі лише у супроводі батьків.

У всьому іншому суворих заборон та обмежень немає.

Адреса храму : провулок Зоряний, 16 (вул. Білицька)

Телефон для довідок : +38098-551-59-53

Сайт доступний за посиланням.

Храм знаходиться на вулиці Білицькій

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