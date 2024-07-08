Не всі це знають: що означає назва лікарні "Охматдит" та як правильно пишеться

Медичний заклад має давню історію

У понеділок, 8 липня, російські окупанти вдарили по лікарні "Охматдит" у Києві. Вона є найбільшою дитячою лікарнею в Україні.

Далеко не всі знають, що саме означає назва цього медичного закладу. "Охматди́т" є скороченням від "охорона материнства та дитинства". Повна назва закладу — Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит".

Як відомо, історія цієї лікарні розпочалася у 1894 році, коли на кошти підприємця та мецената Миколи Терещенка у Києві відкрили Київську безоплатну Цесаревича Миколая лікарню для чорноробів та незаможних людей. Після революційних подій 1917 року в лікарні розмістили пологовий будинок на 30 ліжок, консультацію для матерів та вагітних жінок. З того часу медичний заклад почав спеціалізуватись на лікуванні дітей.

Нагадаємо, Служба безпеки України встановила, якою саме ракетою росіяни вдарили по дитячій лікарні "Охматдит". За попередніми даними слідчих Служби безпеки, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101. Ця атака кваліфікована як воєнний злочин, за даним фактом відкрито кримінальне провадження.