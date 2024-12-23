Чи існуватиме DeepState: що відбувається з популярним військовим ресурсом

Ресурс із самого початку вторгнення подає оперативну інформацію про те, що відбувається на фронті

Існування української OSINT-спільноти DeepState, ймовірно, опинилося під загрозою. Цей ресурс займається інформуванням ситуації на фронті.

Про це написала нардеп Мар’яна Безугла. Пізніше сама команда DeepState опосередковано підтвердила її інформацію.

За словами Безуглої, існування проєкту нібито не сподобалося головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському. Тому, за її словами, команду аналітиків хочуть мобілізувати, а проєкт закрити.

У проєкті DeepState інформацію Безуглої побічно підтвердили, зазначивши, що "не всім головкомам подобається правда і це прикро".

Розібратися в ситуації та детальніше пояснити те, що відбувалося, спробувала колишня заступниця Міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, "стравлювати" Генштаб з DeepState намагаються російські ресурси.

"Бачу на російських джерелах хочуть стравити проект Deep State з ЗСУ. Цікавий інформаційний кейс, який навіщось поширюють і наші ЗМІ", — написала Маляр, а також розповіла історію створення ресурсу.

Крім того, ексчиновниця зазначила, що державні та недержавні ресурси використовують різні методи отримання інформації, а тому вона може відрізнятися. За словами Маляр, це не повинно бути приводом для конфлікту.

Як повідомлялося раніше, в DeepState раніше повідомили про те, що українські війська потрапили в оточення біля Макарівки біля Великої Новосілки. У ЗСУ пізніше цю інформацію спростували, повідомивши, що підстав так говорити зараз немає.