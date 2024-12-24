Вчені знайшли "інопланетну рослину" і не можуть зрозуміти, що це таке (фото)

Рослина помітно відрізняється від усього, що існує в наш час

У 1969 році вчені зі штату Юта (США) виявили скам’янілість рослини віком 47 мільйонів років. Тоді вони припустили, що він є родичем женьшеню, проте нові знахідки це спростовує.

Йдеться про вид Othniophyton elongatum, а про дивину знахідки говорить хоча б те, що першу частину назви можна перекласти як "інопланетна рослина" або "чужа рослина". Нову роботу оприлюднено в Annals of Botany.

Автори дослідження порівняли старі та нові знахідки і тепер не можуть зарахувати цю рослину до жодного з теперішніх сімейств квіткових рослин.

Це незвичайно хоча б тому, що в цей час існує близько 400 сімейств квіткових рослин. І для розуміння масштабів, варто вказати, що такі різні види, як манго, отруйний плющ, кеш'ю і ще приблизно 800 видів є частиною лише одного з чотирьох сотень сімейств.

Не знайшовши нічого схожого серед теперішніх рослин, вчені звернулися до бази вимерлих. Але й там їх спіткала невдача.

Автори зазначають, що "інопланетна рослина" є наочною ілюстрацією головної проблеми палеоботаніки — коли нову знахідку намагаються включити до якоїсь наявної групи, що призводить до спотворення розуміння реальних масштабів різноманітності рослин у давніх екосистемах.

Скам’янілості було знайдено у формації Грін-Риверр у Юті, яка у палеогені, 47 мільйонів років тому, була мережею озер у тектонічно активному регіоні. Це створювало хороші умови для забезпечення збереження останків тварин і рослин та формування великої кількості скам’янілостей.

Аналіз 1969 року ґрунтувався лише на знайденому листі зі складною структурою прожилок, що дуже характерно для женьшеневих. Однак нові знахідки, крім листя, також включали квіти, плоди й навіть насіння.

Листя "інопланетної рослини" знайдене у 1969 році

Цікаво також і те, що навіть зі сформованими плодами, рослина залишала активні тичинки, хоча у сучасних видів вони просто відпадають після запилення.

Нові знахідки

Реконструкція рослини від палеохудожника

Як повідомлялося раніше, вчені зазирнули у глибини озера Енігма в Антарктиді. Попри те, що воно знаходиться під десятком метрів льоду, у ньому процвітає ціла екосистема, яку ніколи не бачили раніше.