Не тільки після операцій. З якими хворобами дають відстрочку від мобілізації (перелік)

Тимчасово непридатні громадяни мають проходити повторну ВЛК

Військовозобов’язані громадяни, які через стан здоров’я тимчасово не можуть виконувати військові обов’язки, мають право отримати статус "тимчасово непридатний". Такий статус надається за певними медичними показаннями, зокрема у разі серйозних захворювань або після перенесених операцій.

"Телеграф" розповідає, з якими захворюваннями дають відстрочку від мобілізації. Згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу Збройних сил України, тимчасово непридатними можуть бути визнані військовозобов'язані, які мають такі хвороби:

сифіліс, гонококова інфекція, урогенітальний хламідіоз, урогенітальний трихомоніаз, урогенітальний мікоплазмоз;

кандидоз, кокцидоїдоз, бластомікоз, паракокцидоїдомікоз, споротрихоз, хромомікоз і феомікотичний абсцес, аспергильоз, криптококоз, зигомікоз, міцетома, дерматофітія, оніхомікоз;

після перенесених гострих, загострення хронічних інфекційних та паразитарних хвороб або хірургічного лікування;

після хірургічного лікування, проведення цитостатичної або променевої терапії з приводу новоутворень;

після перенесених гострих хвороб крові, кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму або хірургічного лікування;

після перенесених гострих хвороб нервової системи або хірургічного лікування;

після перенесених гострих хвороб ока та придаткового апарата або хірургічного лікування.

Статус "тимчасово непридатний" дають на термін від 6 до 12 місяців залежно від діагнозу та тривалості необхідної реабілітації . Після цього громадянин зобов’язаний пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) для визначення подальшої придатності до служби.

Нагадуємо, підставою для визнання громадянина непридатним до військової служби є деякі хвороби органів дихання, а саме:

стеноз гортані;

парези та паралічі гортані зі значним порушенням функції голосоутворення і дихання;

важка форма спастичної дисфонії;

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (бронхіт, емфізема, обструктивна хвороба легень, бронхоектатична хвороба);

хвороби легень, спричинені зовнішніми агентами, інтерстиціальні хвороби легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (пневмоконіози, хронічні пневмоніти, фіброзуючий ідіопатичний альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїноз, гемосидероз та інші);

хронічні гнійні та некротичні хвороби, хвороби плеври, інші хвороби органів дихання зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (абсцес легені та середостіння, піоторакс).

Крім того, якщо у чоловіка важка персистувальна бронхіальна астма, він не підлягає мобілізації. Але у випадку хвороби з незначними порушеннями функцій, громадянина можуть призвати на службу.

Раніше "Телеграф" писав, чи мобілізують чоловіків з хворою шкірою. У деяких випадках шкірні захворювання можуть бути підставою для тимчасової непридатності до служби.