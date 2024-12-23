Привітання зі Святим вечором 2024: теплі картинки до великого свята

Надсилайте теплі картинки рідним і близьким

Напередодні Різдва українці відзначають особливу подію — Святий вечір. За новоюліанським календарем свято припадає на 24 грудня, а Різдво — наступного дня, 25 грудня.

На Святий вечір люди поспішають до своїх рідних, аби провести з ними це свято. Віряни сідають за стіл лише після першої зірки. Перед тим, як споживати страви, християни моляться та дякують Богу за прожитий рік.

На Святвечір готують 12 пісних страв: борщ, вареники з капустою чи картоплею, голубці, узвар, кутю, хліб, оселедець та інші страви. Вечеря відбувається при свічках. Одним із символів свята є дідух, який є символом достатку та об'єднання. Його ставлять на видному місці в хаті.

Після вечері християни починають колядувати, святкуючи народження Ісуса Христа — Спасителя світу. Також обов'язковою традицією свята є відвідування храму. Люди моляться про мир в Україні та просять здоров'я для своїх рідних і близьких.

Принагідно до свята "Телеграф" зібрав картинки та листівки зі Святим вечором 2024. Зберігайте на свої пристрої та надсилайте своїм найріднішим. Їм буде приємно отримати від вас теплі побажання.

Картинки та листівки зі Святим вечором 2024

Раніше "Телеграф" ділився красивими колядками на Різдво для дітей. Вони можуть виконувати святкові пісні рідним чи сусідам.