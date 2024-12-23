Вдарить по кишені: в Україні хочуть підняти штрафи за порушення комендантської години

Штрафи зростуть у кілька разів

В Україні хочуть посилити відповідальність за порушення вимог комендантської години. Йдеться про запровадження штрафів до 3400 гривень.

Про це йдеться у проєкті закону №12354, який був зареєстрований у Верховній Раді 23 грудня. Автором документа є прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У пояснювальній записці йдеться про те, що метою законопроєкту є забезпечення публічного порядку у воєнний час.

Зокрема, це стосується питань адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Документ пропонує запровадити покарання:

За перше порушення штраф 850–1700 грн;

За повторне порушення протягом року – 1700-3400 гривень.

У чинному законодавстві штраф становить 170-510 гривень у разі першого порушення та вдвічі більше при повторному.

Як повідомлялося раніше, у Києві комендантська година діятиме навіть у період новорічних свят. Також не продовжуватимуть графіків роботи громадського транспорту.