Бізнесмен Кріппа розповів, чому купив бізнес-центр "Парус" та готель "Україна"

На нерухомість в Україні він витратив чималу суму

Український бізнесмен Максим Кріппа за два роки витратив на нерухомість в Україні понад $100 млн. Серед придбаних ним об'єктів є бізнес-центр "Парус" та готель "Україна" у Києві.

Про це він розповів в інтервʼю Forbes. Кріппа пояснив, що "Парус" продавався ще до широкомасштабного вторгнення РФ.

"Звісно, під час війни я отримав значно кращі комерційні умови угоди. Завантаженість "Паруса" становить понад 90%, коли середня заповненість бізнес-центрів у Києві – десь 70–75%. "Парус" генерує прибуток. Зрозуміло, що є ризики, але я вірю в Україну, розраховую, що війна закінчиться, і тоді цей актив повернеться на довоєнні показники", – наголосив бізнесмен.

Водночас він не назвав ціну, за яку було придбано бізнес-центр. Проте раніше один з учасників ринку говорив, що такий об'єкт міг коштувати $80–100 млн.

"Оцінки, які ви наводили, були більше довоєнними. Зрозуміло, я вам не назву ціну угоди. Мало хто знає, що "Парус" купувався з боргами. Там був кредит, на той момент, здається, 600 млн грн, який перейшов до мене як нового власника. Кредит, звісно, не входив у суму угоди, ми його обслуговуємо. По-друге, ніхто не говорить про те, що угода була структурована у часі. Я не платив одразу всю суму… Платежі були розбиті на рік. На сьогоднішній момент угода закрита повністю. Це просто комерційно вигідна угода, повз яку я не міг пройти", — зазначив Кріппа.

Також він розповів про купівлю готелю "Україна". Бізнесмен заплатив за нього 3 млрд грн.

"Готель "Україна" – як Мона Ліза. Вона така єдина. Я народився у 1977 році у Києві й прожив тут майже все життя. У 2016-му переїхав до Арабських Еміратів, але постійно бував в Україні. Мій дід, Кравченко Іван Федорович, був головою профспілки робітників культури України. Його кабінет був у Будинку профспілок, у дитинстві я часто приходив до нього і бачив цей готель, який тоді був "Москвою". До речі, символічно, що його перейменували в "Україну" на десятиріччя незалежності. Для мене це символ зламу системи. Знаковий, легендарний актив, яких більше немає і ніколи не буде, єдиний у своєму роді", — наголосив Кріппа.

Саме тому, на думку бізнесмена, назвати чи порахувати справжню ціну готелю неможливо. За його словами, немає навіть близько нічого, з чим його можна порівняти і до чого привʼязати.

"Вважаю, ми заплатили за нього справедливу ціну. Після війни я б хотів, щоб там був класний люксовий готель. Можливо, "Four Seasons Україна". Можливо, щось інше.

Я інвестую, тому що розумію: така можливість випадає лише раз у житті. Окрім цього, беручи на себе ризики сьогодні, я розумію, що коли настане мир, такі активи будуть вартувати Х2, Х3 від оцінки сьогодення, а після реновації – ще більше", — підсумував Кріппа.

Раніше "Телеграф" писав, що Максим Кріппа розповів, чи окупився S.T.A.L.K.E.R 2.