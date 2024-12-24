Невідома сторінка історії України 1917 року: як євреї створили власну армію

Єврейська повстанська армія діяла в найбільш небезпечних регіонах країни та стала символом боротьби за виживання єврейських громад.

Історія України початку XX століття сповнена драматичних подій та соціальних потрясінь, які часто залишаються маловідомими широкому загалу. Особливо це стосується історії національних меншин та їхньої боротьби за виживання в часи революційних змін.

У 1917 році, після Лютневої революції, Україна стала ареною глибоких соціальних і політичних змін. Цей період відзначався нестабільністю влади, що призвело до сплеску антисемітських настроїв і погромів, які загрожували життю та майну єврейського населення. У відповідь на ці загрози виникли єврейські загони самооборони, які стали важливим елементом захисту єврейських громад.

Погроми та їх наслідки

Погроми, що відбувалися в Україні, часто супроводжувалися спробами більшовиків здійснити заколоти для захоплення влади. Внаслідок цього, євреї ставали мішенню для насильства. Уряд Української Народної Республіки (УНР) відреагував на ці події, провівши розслідування погромів у Бердичеві та Житомирі, і виділивши постраждалим 3 мільйони гривень компенсації.

Антисемітські настрої та їх причини

Антисемітські настрої в Україні мали глибокі корені, що простягалися ще до дореволюційних часів. В умовах соціальних і економічних криз, євреї часто сприймалися як "держателі влади" або "експлуататори", що підсилювало ненависть до них серед українського населення24. Політичні сутички між різними військовими формуваннями та слабкість центральної влади також сприяли поширенню насильства.

Формування Єврейської повстанської армії

У 1917 році під керівництвом Лейби Берковича була створена Єврейська повстанська армія, яка об'єднала різні загони самооборони. Ця армія не лише захищала євреїв від насильства, але й намагалася підтримувати порядок у своїх громадах. Її дії були зосереджені в регіонах, де погроми були найбільш поширеними, таких як Житомир, Чернігів, Біла Церква, Крижопіль та Жмеринка.

Епоха соціальних і політичних змін в Україні 1917 року була супроводжена серйозними викликами для єврейського населення. Формування Єврейської повстанської армії стало відповіддю на ці виклики та продемонструвало прагнення євреїв до самозахисту та збереження своїх громад.

Попри свою значущість, історія Єврейської повстанської армії часто залишається поза увагою в українських історичних дослідженнях. Це явище потребує більш детального вивчення та популяризації, оскільки воно є важливою частиною української історії та свідчить про боротьбу за виживання в умовах насильства і дискримінації.

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