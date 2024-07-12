Скандал на будівництві Подільського мосту в Києві: підрядник перетворив ділянку на сміттєзвалище (фото)

Начальник компанії відповідав за утилізацію відходів

У Києві підрядник перетворив земельну ділянку на Трухановому острові на сміттєзвалище. Підозру оголосили начальнику будівельної дільниці приватного товариства, яке будує Подільсько-Воскресенський мостовий перехід.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Відомо, що у 2019 році зловмисник, перебуваючи у змові з посадовцями двох субпідрядних організацій, систематично забруднював відходами земельну ділянку на території острова Труханів.

Ця земельна ділянка була виділена територіальною громадою Києва для облаштування будівельного майданчика під будівництво мосту.

Щоб заощадити кошти на вивезенні будівельного сміття, підрядник протягом тривалого часу скидали його на цій ділянці, завдаючи шкоди довкіллю. Внаслідок цього відбулося забруднення земель хімічними речовинами на площі понад 300 квадратних метрів.

Забруднено сотні квадратних метрів

Судова інженерно-екологічна експертиза встановила розмір шкоди, завданої довкіллю, яка становить понад 129 тисяч гривень.

Будівельне сміття розкидане повсюди

Правоохоронці підкреслюють, що саме начальник будівельної фірми відповідав за утилізацію сміття на зазначеному об'єкті.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику будівельної дільниці приватного товариства у забрудненні земель відходами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для довкілля та зловживанні службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 364-1 КК України)", — зазначають у прокуратурі.

Під подільським мостом зробили смітник

Раніше "Телеграф" писав, що підрядник на Київщині ошукав державу на понад пів мільйона гривень під час ремонту школи. Зловмисник, знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі та не відповідають проєктно-кошторисній документації, склав та видав замовнику підроблені звітні документи.