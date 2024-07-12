Скандал на строительстве Подольского моста в Киеве: подрядчик превратил участок в свалку (фото)

Начальник компании отвечал за утилизацию отходов

В Киеве подрядчик превратил земельный участок на Трухановом острове в свалку. О подозрении объявили начальнику строительного участка частного общества, которое строит Подольско-Воскресенский мостовой переход.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Известно, что в 2019 году злоумышленник, находясь в сговоре с должностными лицами двух субподрядных организаций, систематически загрязнял отходами земельный участок на территории острова Труханов.

Этот участок был выделен территориальной общиной Киева для обустройства строительной площадки под строительство моста.

Чтобы сэкономить средства на вывозе строительного мусора, подрядчик в течение длительного времени сбрасывал его на этом участке, нанося ущерб окружающей среде. В результате произошло загрязнение земель химическими веществами на площади более 300 квадратных метров.

Загрязнены сотни квадратных метров

Судебная инженерно-экологическая экспертиза установила размер ущерба, причиненного окружающей среде, который составляет более 129 тысяч гривен.

Строительный мусор разбросан повсюду

Правоохранители подчеркивают, что именно начальник строительной фирмы отвечал за утилизацию мусора на указанном объекте.

"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении начальнику строительного участка частного общества в загрязнении земель отходами, вредными для жизни, здоровье людей или окружающей среды, в результате нарушения специальных правил, если это создало опасность для окружающей среды и злоупотребления служебным положением, целью получения неправомерной выгоды для других лиц вопреки интересам юридического лица частного права, что нанесло существенный вред охраняемым законом общественным интересам (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 364-1 УК Украины)", — отмечают в прокуратуре.

Под подольским мостом сделали свалку

Ранее "Телеграф" писал, что подрядчик на Киевщине обманул государство более полумиллиона гривен во время ремонта школы. Злоумышленник, зная, что работы выполнены не в полном объеме и не соответствуют проектно-сметной документации, составил и выдал заказчику поддельные отчетные документы.