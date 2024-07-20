Не просто йшов додому? Поліція пояснила жорстке затримання чоловіка у Києві (відео)

Версії затриманого та правоохоронців розійшлися

Мережею розлетілося відео жорсткого затримання чоловіка у Києві. Він стверджує, що просто йшов додому і нікого не чіпав, однак у поліції стверджують протилежне.

Відповідний відеозапис було оприлюднено telegram-каналом "Київський движ". Зазначається, що інцидент стався у районі Борщагівки (Святошинський район).

"Копи просто їхали повз і побачили випадкового перехожого. Вирішили "перевірити документи", — йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, що чоловік лежить на землі, доки його утримують двоє поліцейських. Чоловік каже, що просто "йшов" додому, а потім його "витягли з машини" та почали оформлювати затримання.

У поліції, своєю чергою, кажуть, що подія сталася під час спільних заходів зі співробітниками ТЦК. За словами правоохоронців, чоловік, побачивши патрульних, почав поводитися дуже підозріло і тікати, а при спробі затримання він почав чинити опір, штовхатися і нецензурно висловлюватися.

За це він отримав два адмінпротоколи за статтями про злісну непокору вимогам поліції та дрібне хуліганство. Затриманого доставили до Святошинського управління поліції для з’ясування обставин.

Як повідомлялося раніше, у Києві водій таксі Bolt слухав під час перевезення пасажирів російський шансон. Більше того, після зауваження пасажирки виникла дискусія, під час якої він заявив, що Крим не був українським.