У Києві таксист включив у салоні російський шансон і оскандалився заявами про Крим (відео)

У службі таксі вже відреагували

У Києві водій таксі Bolt слухав під час перевезення пасажирів російський шансон. Більше того, після зауваження пасажирки виникла дискусія, в ході якої він заявив, що Крим не український — "нам його просто дали".

Про інцидент розповіла ветеран російсько-української війни Галина Сернівка (Морар). Компанія Bolt вже відреагувала на подію.

"Ранок суботи. Їду в таксі проводити майстер клас із родинами загиблих Героїв. З голови не йде вбивство Фаріон… Водій вмикає російський шансон. Прошу вимкнути. Він питає, а що не так. Починаю розуміти, що щось таки дійсно не так. На, здавалося б, просте запитання "Чий Крим" відповідає, що він ніколи не був українським, а "нам його просто дали"… Вийшла посеред дороги", — описала вона ситуацію.

Відео інциденту опублікував OBOZ.UA. Водій говорив українською, він не був агресивним і явно не хотів скандалу. Однак свої погляди висловив недвозначно, хоч і не зміг відповісти на уточнювальні запитання, поставлені Галиною.

У коментарі до публікації прийшов офіційний представник компанії Bolt. Її подякували за повідомлення про поведінку водія.

"Подібна позиція водія неприйнятна для нашого сервісу. До водія вже було вжито всіх необхідних заходів, зокрема, він був усунений від користування нашим сервісом. Компанія Bolt регулярно інформує водіїв про обмеження використання музичного супроводу без згоди пасажирів, а також повну утримання від відтворення музики будь-яких російських виконавців", — зазначили в Bolt.

У службі таксі додали, що готові співпрацювати із правоохоронними органами з цього питання. Вони пообіцяли надати всю необхідну інформацію на їх офіційний запит.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у жовтні 2023 року у Києві водій таксі Bolt принципово не захотів спілкуватися з клієнтками українською мовою, навіть попри їхнє пряме прохання. Чоловік поводився зухвало і назвав жінок "хворими людьми". Після цього водія звільнили і назавжди заблокували його обліковий запис у додатку сервісу перевезень. Незабаром у соцмережах з’явилося відео, в якому таксист дав свій коментар щодо ситуації.