Працювали на російських кураторів: у Києві підліток із матір'ю підпалювали машини військових (фото)

Зловмисникам обирають запобіжний захід

Столичні правоохоронці затримали мешканку Чернігівщини та її 14-річним сина, які знайшли "додатковий заробіток" та приїхали до Києва, щоб на замовлення російських кураторів підпалювати автомобілі військових. Вдень подільники відстежували потрібний транспортний засіб, а вночі підпалювали його.

Свої дії мати та син знімали на відео — ролики вони мали надати "замовникам" як доказ виконання завдання. Подробиці затримання зловмисників розповіли у пресслужбі Поліції Києва.

Так, 48-річна мешканка Ніжина Чернігівської області та її 14-річний син приїхали до Києва, де мали підпалювати автомобілі військових на замовлення російських кураторів. Як виявилося, вони знайшли "додатковий прибуток" через телеграм-канал та діяли на замовлення спецслужб РФ. У такий спосіб сім’я намагалася заробити гроші.

Зловмисники встигли підпалити дві машини

Зловмисники вдень відстежували потрібний транспортний засіб, а вночі за допомогою спеціальної суміші підпалювали автомобілі. Мати та сина затримали у Шевченківському районі столиці під час підпалу позашляховика "Мітсубісі Паджеро" військовослужбовця ЗСУ.

Тут жінка облила автомобіль бензином і разом із сином підпалила його.

Речові докази

Працівники поліції затримали їх на місці злочину і загасили машину в перші ж хвилини після підпалу. Згодом жінка та її син зізналися, що це вже не перший підпал авто, який вони зробили на замовлення.

Усього злочинцям вдалося підпалити два транспортні засоби у Шевченківському районі столиці — Mercedes-Benz і Mitsubishi Pajero.

Свої дії спільники знімали на відео як доказ виконання "завдання".

Зловмисників затримали на місці злочину

Наразі жінці та її синові повідомлено про підозру у скоєнні навмисного підпалу. Неповнолітнього хлопця помістили до Центру соціальної підтримки та реабілітації дітей на час, доки їм обом не оберуть запобіжні заходи.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Слідство продовжується, а правоохоронцями встановлюються замовники скоєння злочину.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині чоловік підірвав гранату біля магазину. Внаслідок події постраждала випадкова перехожа, а зловмисника затримали.