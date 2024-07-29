Під Києвом невідомі підпалили кілька авто, які були схожі на військові (фото)

Причини та обставини події встановлюються

У Бучанському районі Київської області сталася масштабна пожежа, яка знищила одразу кілька автомобілів. Транспортні засоби були припарковані на вулиці.

За попередніми даними автівки могли належати військовим або волонтерам. Про це "Телеграфу" стало відомо з власних джерел.

На території Петропавлівської Борщагівки під Києвом невідомі влаштували підпал. Метою зловмисників стали автомобілі, які стояли на вулиці.

У результаті події транспортні засоби були повністю знищені вогнем.

На місці працювали пожежники та правоохоронці. Причини та обставини НП встановлюються. За цим фактом проводиться розслідування.

У Петропавлівській Борщагівці невідомі підпалили два автомобілі

Нагадаємо, що на початку липня у Києві сталася пожежа у ЖК "Республіка" у Голосіївському районі. За інформацією пожежників, спалахнув утеплювач і вогонь поширився на веранду багатоповерхівки.

Однак у мережі стверджували спочатку, що вибухнув генератор на одній із відкритих терас квартир, а пізніше додали, що не генератор, а акумулятор зарядної станції. На кадрах з місця було видно масштабне задимлення та вогонь.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на трасі під Києвом на ходу спалахнув люксовий автомобіль. Клуби чорного диму виднілися за кілька кілометрів від місця події та привертали увагу автомобілістів.