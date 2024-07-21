Зникла не дівчина: "Телеграф" дізнався деталі про обрив канатної дороги в Києві

Правоохоронці повідомили деталі про НП над Дніпром

У Києві в неділю, 21 липня, обірвався трос атракціону над Дніпром. У мережі з’явилася інформація, що через це зникла дівчина, але вона не підтверджується.

Джерела "Телеграфа" у правоохоронних органах кажуть, що на канаті на момент аварії був чоловік 2004 року народження. Повідомляється, що його звуть Борисюк Р.М. і він родом із Вінниці, а до Києва приїхав на відпочинок.

"Сьогодні близько 13.35, на атракціоні-спуску через річку "Дніпро" між Пішохідним мостом і островом "Труханів", обірвався один із 3-х тросів канатного спуску, внаслідок чого чоловік, що здійснював спуск, впав у воду. Наразі встановлено, що обрив троса стався приблизно за 50 метрів від Набережного шосе", — сказало джерело.

Рятувальники зараз проводять пошуки чоловіка. Поліцейські після прибуття на місце події виявили, що атракціон не працює, а його персонал на місці відсутній.

Джерело зазначає, що правоохоронці намагаються з’ясувати особи працівників та керівника атракціону.

Як повідомлялося раніше, згадана вище подія сталася близько 14:00 неділі, 21 липня. Після цього у КМДА з’явилася інформація про те, що після обриву троса у воду впала дівчина.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Дніпровському районі Києва автомобіль вилетів з проїжджої частини, врізався у світлофор і перекинувся на дах.