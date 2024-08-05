Небезпечні ігри: у Києві діти стрибали та штовхалися на даху багатоповерхівки (відео)

Діти бігали та штовхали один одного

У Києві помітили дітей, які гралися на даху багатоповерхового будинку. Зухвалих дітлахів зняли на відео в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Життя Оболонь". В небезпечні ігри діти надумали грати на 9-поверховому будинку.

У мережі зазначають, що "екстремали" бігали та стрибали на даху. Також хлопці та дівчата штовхали один одного, дуріли.

Читачі каналу повідомили, що бачили цих дітей на Оболонському проспекті, 14-Ж.

Громадськість просить компетентні організації обмежити доступ на дах цієї багатоповерхівки, щоб такі "ігри" не повторювалися, та не призвели до трагедії.

Нагадуємо, в Оболонському районі Києва на даху багатоповерхового будинку місцеві мешканці помітили дітей, які були буквально на краю будівлі. Очевидно, двоє підлітків вирішили зняти цікавий контент на екстремальній висоті.

На кадрах видно, що хлопці повторюють танцювальні рухи та фіксують усе на камеру мобільного телефону. Автор відео припустив, що підлітки вирішили зняти "контент" для популярного сервісу TikTok, відомого своїми трендовими відео.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві діти полізли на сусідній балкон на 16-му поверсі, щоб поцупити речі. Вони хотіли викрасти 3 самокати та зимову гуму.