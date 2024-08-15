Ретранслює негативну енергетику на все місто: містичні факти про київську телевежу (фото)

Споруда оповита містичними легендами та таємницями

Легендарна київська телевежа розташовується практично у самому центрі сучасної столиці. Споруду видно з будь-якої точки міста і вона невпинно привертає увагу як руферів та екстремалів, так і шанувальників паранормальних явищ.

Телевежа приховує безліч таємниць і є найвищою сітчастою спорудою у світі — її висота сягає 385 метрів. "Телеграф" вирішив розповісти своїм читачам історію цієї унікальної конструкції та розкрити її секрети.

Київська телевежа

Історія будівництва

Будівництво телевежі у Києві тривало з 1968 по 1973 рік та велося методом підрощування, тобто зверху донизу. Готові конструкції піднімалися все вище та вище за допомогою домкратів. Завдяки цьому під час будівництва не використовувалися висотні крани або вертольоти.

Унікальною рисою конструкції є те, що для з’єднання її трубчастих елементів не використані болти або заклепки — всі монтажні з’єднання були виконані за допомогою електрозварювання.

Київська телевежа важить 2700 тонн, а її висота складає 385 метрів. При цьому конструкція є дуже надійною і, за словами фахівців, вона може впасти лише у разі прямого влучення 5-тонної авіабомби або термоядерного вибуху. Термін гарантії башти необмежений.

Цікаво, що вона є першою у світі цільнозварною телевежею та найвищою спорудою на території України. Також київська телевежа — це найвища гратчаста суцільнометалева будівля у світі.

Найвищий громовідвід у Києві

Київська телевежа – це режимний об’єкт, потрапити на територію якого без особливих перепусток неможливо. Сюди має доступ обмежене коло фахівців і під час їх "візитів" необхідно відключати деякі типи антен та передавачів.

Вгору башти ведуть два ліфти. Перший зупиняється на позначці 200 метрів, а другий піднімає на 329-метрову висоту. Цікаво, що ліфти тут рухаються дуже швидко і піднімаються зі швидкістю 4 метри на секунду.

Не багато хто знає, що Київська телевежа є найбільшим громовідведенням у місті — саме на цю конструкцію припадає більшість розрядів від блискавок.

Під час влучення блискавок обладнання на вежі іноді виходить з ладу, але електричні розряди завжди йдуть в землю завдяки чіткому та продуманому проектуванню. Саме тому на столичній телевежі ніколи не виникало пожеж через попадання блискавок.

Містика та міфи, пов’язані з телевежею

Столична телевежа розташована в історичній частині Києва – на Сирці. Поруч із нею знаходяться Лук’янівський цвинтар та Бабин Яр.

Вежу зводили в складних умовах і в досить стислий термін. Під її будівництво у 60-ті роки, за указом тодішнього мера Києва Олексія Давидова, було знищено величезний єврейський цвинтар. Некрополь було закладено між глибокою ущелиною Репяхового яру та вулицею Мельникова у 1894 році. Однак влада Радянського Союзу ухвалила рішення знищити частину поховань, щоб реалізувати амбітний проект.

Під час будівництва, у гонитві за виконанням плану, робітники розривали могили і дуже зневажливо ставилися до останків покійних. Тоді нікого не турбували морально-етичні аспекти, а капище було просто варварськи розрито і знищено.

Згодом робітники розповідали про те, що їх постійно лякали моторошні напівпрозорі фігури на будівельному майданчику, а також вони чули дивні звуки та відчували гнітючу "сиру" атмосферу.

Саме тому багато екстрасенсів упевнені в тому, що київська телевежа є ретранслятором негативної "чорної" енергії, яка щодня поширюється на все місто.

Крім цього, над вежею місцеві жителі часто бачать дивні мерехтливі об’єкти, які кружляють або зависають над її верхівкою, а потім раптово зникають.

Співробітники телевежі також регулярно розповідають про те, що часто губляться в коридорах та бачать незрозумілі силуети, які їх лякають.

Загалом навколо телевежі панує похмура і гнітюча атмосфера.

Раніше "Телеграф" розповідав про найнезвичайніші та найцікавіші занедбані місця в Києві. Такі локації найчастіше оповиті таємницями та всілякими міськими легендами, а також вони можуть похвалитися особливим колоритом та незвичайною енергетикою.