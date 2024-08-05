Похилені хрести та моторошні надгробки: який вигляд має старовинне занедбане кладовище в Києві (відео)

Некрополь десятки років занепадав і практично повністю зник

У Шевченківському районі столиці на схилах гори Юрковиці знаходиться таємниче Йорданське кладовище. Цей частково збережений некрополь є одним із найстаріших у Києві, а перші поховання з'явилися тут ще за часів татаро-монгольського ярма.

Йорданське кладовище в минулі часи вважалося знаковим, але згодом було занедбане і забудоване. "Телеграф" вирішив розповісти своїм читачам про це цікаве місце та його таємниці.

Йорданське кладовище утворилося в XVII-XVIII століттях при Миколаївському Йорданському жіночому монастирі. Сам монастир ліквідували в 1808 році і після цього його храм став парафіяльним, відповідно і кладовище з монастирського перетворилося на міське. Тут почали ховати покійних мешканців Татарки, Юрковиці та інших околиць столиці.

Храм та дзвіниця були розібрані у 1935 році. З того часу цвинтар також закрили і він почав занепадати. У 30-х роках минулого століття воно було забудовано житлом для працівників шкіряного заводу.

Залишки цвинтаря, обнесені парканом, збереглися на схилах гори Юрковиці на півночі від групи будинків № 26, 26-а і 26-б по вулиці князя Володимира Мономаха (раніше — Отто Шмідта).

Від остаточного руйнування цвинтар рятує рельєф місцевості та крутизна одного зі схилів гори Юрковиці, що робить цю ділянку малопривабливою для будівельників.

Сьогодні поховання, що збереглися на Йорданському цвинтарі, мають доволі лякаючий вигляд, адже на табличках уже не видно імен, а похилені хрести й надгробки заросли чагарниками та деревами.

Нагадаємо, що в центрі Києва виявили страшну печеру з перевернутими хрестами, дивними символами та вівтарем. Хто саме став "автором" такої капітальної будови у лісі та з якою метою її обладнав — залишається лише здогадуватися.

Варто зазначити, що авторка відео не назвала місце, де була виявлена таємнича печера. Також не вказуються орієнтири за якими можна було б її знайти.

Раніше "Телеграф" розповідав про найнезвичайніші та найцікавіші занедбані місця в Києві. Такі локації дуже часто оповиті таємницями та всілякими міськими легендами, а також вони можуть похвалитися особливим колоритом та цікавою енергетикою.