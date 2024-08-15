Ретранслирует негативную энергетику на весь город: мистические факты о киевской телебашне (фото)

Сооружение окутано мистическими легендами и тайнами

Легендарная киевская телебашня располагается практически в самом центре современной столицы. Сооружение видно из любой точки города и оно неустанно привлекает внимание как руферов и экстремалов, так и поклонников паранормальных явлений.

Телебашня скрывает множество тайн и при этом является самым высоким сетчатым сооружением в мире — ее высота достигает 385 метров. "Телеграф" решил рассказать своим читателям историю этой уникальной конструкции и раскрыть ее секреты.

Киевская телебашня

История строительства

Строительство телебашни в Киеве продолжалось с 1968 по 1973 год и велось методом подращивания, то есть сверху вниз. Готовые конструкции поднимались всё выше и выше при помощи домкратов. Благодаря этому при строительстве не использовались высотные краны или вертолёты.

Уникальной чертой конструкции является и то, что для соединения ее трубчатых элементов не использованы болты или заклёпки — все монтажные соединения были выполнены при помощи электросварки.

Киевская телебашня весит 2700 тонн, а ее высота составляет 385 метров. При этом конструкция является очень надежной и, по словам специалистов, она может рухнуть лишь в случае прямого попадания 5-тонной авиабомбы или термоядерного взрыва. Срок гарантии башни неограничен.

Интересно, что она является первой в мире цельносварной телебашней и самым высоким сооружениме на территории Украины. Также киевская телебашня — это самое высокое решётчатое цельнометаллическое свободностоящее сооружение в мире.

Самый высокий громоотвод в Киеве

Киевская телебашня – это режимный объект, попасть на территорию которого без особого пропуска невозможно. Сюда имеет доступ ограниченный круг специалистов и во время их "визитов" необходимо отключать некоторые типы антенн и передатчиков.

Наверх башни ведут два лифта. Первый останавливается на отметке в 200 метров, а второй поднимает на 329-метровую высоту. Интересно, что лифты здесь движутся очень быстро и поднимаются со скоростью 4 метра в секунду.

Не многие знают, что Киевская телебашня является самым большим громоотводом в городе — именно на эту конструкцию приходится большинство разрядов от молний.

Во время попадания молний оборудование на вышке иногда выходит из строя, но электричество всегда уходит в землю благодаря четкому и продуманному проектированию. Именно поэтому на столичной телевышке никогда не возникало пожаров из-за попадания молний.

Мистика и мифы, связанные с телевышкой

Столичная телебашня расположена в исторической части Киева — на Сырце. Рядом с ней находятся Лукьяновское кладбище и Бабий Яр.

Башню возводили в сложных условиях и в достаточно сжатые сроки. Под ее строительство в 60-е годы, по указу тогдашнего мэра Киева Алексея Давыдова, было уничтожено огромное еврейское кладбище. Оно было заложено между глубоким ущельем Репяхового яра и улицей Мельникова в 1894 году. Однако власти Советского Союза приняли решение уничтожить часть захоронений, чтобы реализовать амбициозный проект.

Во время строительства, в погоне за выполнением плана, рабочие разрывали могилы и очень пренебрежительно относились к останкам усопших. В то время никого не заботили морально-этические аспекты, а капище было попросту варварски разрыто и уничтожено.

Впоследствии рабочие рассказывали о том, что им постоянно мерещились странные полупрозрачные фигуры на строительной площадке, а также их пугали странные звуки и "давящая" атмосфера.

Именно поэтому многие экстрасенсы уверены в том, что киевская телевышка является ретранслятором негативной "черной" энергии, которая ежедневно распространяется на весь город.

Кроме этого, над башней местные жители часто видят странные мерцающие объекты, которые кружат или зависают над ее верхушкой и затем внезапно исчезают.

Сотрудники телебашни также регулярно рассказывают о том, что часто теряются в коридорах и видят непонятные силуэты, которые их пугают. В целом, вокруг телевышки царит мрачная и гнетущая атмосфера.

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