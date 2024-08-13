Висока кухня: ТОП-6 панорамних закладів Києва з шикарними краєвидами

Атмосферні локації нікого не залишать байдужим

Якщо ви хочете незабутньо провести час та отримати неймовірні емоції, то обов’язково відвідайте панорамний київський бар або ресторан. Тут ви зможете не тільки насолодитися шикарними видами столиці, але й розслабитись у невимушеній атмосфері, послухати музику, скуштувати страви різних кухонь світу та продегустувати авторські коктейлі.

"Телеграф" підготував для вас добірку найкращих панорамних київських ресторанів та барів, які дозволяють поглянути на звичні місця з висоти пташиного польоту.

Адреса: вулиця Костянтинівська, 11, Bursa hotel

Час роботи: щодня з 16.00 до 22.30

Бар "1818"

Мінімалістичний бар із максимально привабливим видом на Поділ. Заклад розташований на п’ятому поверсі готелю Bursa і звідси відкривається чудова панорама.

Тут є простора літня тераса та місця під навісами. Влітку у барі грають діджеї.

Меню включає закуски, а також всілякі алкогольні та безалкогольні напої.

Адреса: бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 5-7/29, Premier Palace, 8 поверх

Час роботи: щоденно з 12.00 до 23.00

Atmosfera Restaurant

Ресторан Atmosfera розташований на даху готелю Premier Palace Hotel Kyiv і радує своїх гостей панорамним видом на Хрещатик, Бессарабський ринок та Олімпійський стадіон.

Майданчик розділений на відкриту та криту зони. Інтер’єр витриманий у сучасному строгому стилі з живими квітами та елементами авторського декору.

У меню Atmosfera гості знайдуть італійські, японські та європейські страви, а також вишукані десерти та велику коктейльну карту.

Адреса: вулиця Алли Тарасової, 5

Час роботи: щоденно з 15.00 до 23.00

Bar on 8

Бар розташований на восьмому поверсі та має простору літню терасу, звідки відкривається неймовірний краєвид на Київ.

Гостям пропонують скуштувати страви міжнародної, європейської та індійської кухні. Тут є кальян, гриль-меню та велика коктейльна карта.

Фішкою "Bar On 8" є традиційна піч для тандира.

Адреса: вулиця Хрещатик 1/2, готель "Дніпро"

Час роботи: щоденно з 08.00 до 22.00

Panorama Club

Ресторан знаходиться на 12 поверсі готелю "Дніпро" та може похвалитися стриманим, вишуканим інтер’єром.

Panorama Club — це зручне місце розташування і чудовий панорамний вид на місто.

У закладі гостей готові дивувати високою кухнею з авторськими стравами та коктейлями, а також великою кількістю делікатесів та вишуканою винною картою.

Адреса: вулиця Богдана Хмельницького, 56-а, CityHotel, 15 поверх

Час роботи: щоденно з 10.00 до 23.00

Matisse Restaurant

Ресторан розташований на 15 поверсі готелю City Hotel і може похвалитися шикарним видом на Київ з висоти понад 50 метрів. Гостям пропонують вишукані страви французької, італійської та української кухонь. Тут також можна скуштувати ексклюзивні алкогольні напої та оцінити велику винну колекцію.

Інтер’єр ресторану виконаний у лаконічному стилі у світлих тонах. Меблі та світильники у закладі були виготовлені на замовлення, а дерево для облицювання спеціально доставили з Італії.

Адреса: вулиця Велика Житомирська, 2-а, 11 поверх готелю InterContinental Kyiv

Час роботи: щодня з 15.00 до 23.00

На гостей бару чекає неповторна панорама столиці, що відкривається з вікон закладу та відкритої тераси.

В-hush пропонує різноманітні страви азіатської та європейської кухонь. Тут також представлено цікаве авторське коктейльне меню та кальянна карта на чашах із свіжих фруктів.

Фішка бару – колекція келихів з автографами відомих людей, які відвідали заклад у різний час. Серед них Шакіра, Стінг, Кайлі Міноуг, Софі Елліс-Бекстор, Енріке Іглесіас та багато інших.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав культовий київський ресторан "Мисливець". Тут гостей дивували екзотичним меню, яке включало страви з оленини, зайчатини, перепелів і навіть справжньої ведмежатини.