Киев разогреет до +31 градуса: спадет ли жара в конце недели

Зонтики не понадобятся

После прохладного начала недели в столице Украины 16-18 августа зафиксируется жара и местами солнечная погода. Хотя иногда на небе будут плавать облака.

Согласно данным сайта Sinoptik, дневная температура повысится до максимальных 31 градусов. Жарче всего будет в воскресенье.

Облачное утро в пятницу, 16 августа, продержится в городе до вечера. Осадков не прогнозируется. Воздух днем прогреется до +27 градусов, а ночью температура зафиксировалась около +16 градусов. В этот день ожидается штиль.

Суббота, 17 августа, предполагается ясной и жаркой. Днем показатели термометров достигнут +30 градусов, а ночью должны упасть до +17 градусов. Сила ветра в течение дня не превысит 1 м/с тихих.

В последний день рабочей недели, 18 августа, безоблачное небо будет держаться утром и вечером. Дневная температура достигнет +31 градуса, а ночью она должна опуститься до +20 градусов. Мощность ветров в эти дни будет колебаться от штиля до тихих 1 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украину ждет землетрясение в ближайшие годы. Его сила будет составлять 7-7,5 балла из 12 возможных.