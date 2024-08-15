Комфортна погода завершилась: коли у Київ повернеться 30-градусна спека

Серпень ще встигне вжарити наостанок

Хмарність потроху покидає столицю України й на зміну їй найближчими днями прийде спека. Показники термометрів можуть сягнути максимальних +30 градусів.

Сила вітру в ці дні не перевищить слабких 5 м/с. Про це повідомили у ресурсі Meteofor.

У четвер, 15 серпня, синоптики прогнозують переважно мінливу хмарність, але дощів не буде. Вдень показники термометрів підвищаться до +26 градусів, а вночі зафіксувались біля +16 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить слабких 5 м/с.

Наступного дня, 16 серпня, очікується ясна погода, хоча інколи на небі плаватимуть хмари. Повітря вдень має прогрітись до +27 градусів, а вночі охолонути до +16 градусів. Сила вітру в цей день коливатиметься від тихих 1 м/с до слабких 4 м/с.

Перший вихідний цього тижня, 17 серпня, принесе у місто спекотну та безхмарну погоду. Показники термометрів на початку другої половини доби сягнуть +30 градусів. Вночі вони мають опуститись до +17 градусів. Найбільші пориви вітру передбачаються у денний час — слабкі 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на наступному тижні. У деяких регіонах України очікується 41-градусна спека.