На Україну чекає "руйнівний" землетрус у найближчі роки: яких областей торкнеться (карта)

Таке явище несе велику небезпеку

Найближчими роками в Україні очікують землетрус у 7-7,5 балів із 12 можливих. Він, ймовірно, станеться в сейсмоактивній Зоні Вранча і завдасть країні великої шкоди.

Детально про це розповів геофізик Володимир Шляховий, пише "Суспільне". За його словами, за останні 14 років сталося 15 землетрусів. Найбільша з них – 3 лютого 2015 року поблизу Гадяча (епіцентр Сумської області). Тоді за школою Ріхтера землетрус було оцінено у 4,7-4,8 бала.

Більшість із цих 15 землетрусів сталися по лінії Перещепине – Карлівка – Зачепилівка у Полтавській області. У земних надрах є напруга і тиск завжди, і якщо додаткові якісь обурення є і вплив, то може статися землетрус.

Фото: Суспільне

Найближчими роками, як зазначає Шляховий, в Україні очікується землетрус у 7-7,5 балів, який має статися у сейсмоактивній Зоні Вранча. Така сейсмічна подія становить небезпеку для України.

Важливо, що дуже сильними вважаються землетруси вже від 6 балів. А 7 балів — це землетрус, під час якого руйнуються будівлі.

Інфографіка — "Факти"

Зона Вранча — сейсмоактивна зона, розташована на ділянці стикування Південних (Румунія) та Східних (українських) Карпат у жудеці (повіті) Вранча, Румунія. Під її безпосередній вплив потрапить південний захід України: Тернопільська, Львівська, Хмельницька та Одеська області. Найбільша активність відбуватиметься у цій зоні.

Також "червоними" на карті відзначені Севастополь та Керч. Наступними по небезпеці йдуть Сімферополь, Одеса, Ужгород та Чернівці.

Нагадаємо, раніше еколог МБО "Екологія-Право-Людина" Анатолій Павелко розповів "Телеграфу", що війна в Україні загрожує повенями та землетрусами.