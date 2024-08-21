Спека протримається недовго: коли у Києві різко впаде температура

Вже скоро закінчиться літо

Тиждень у столиці України розпочався з високої температури, але найближчими днями показники знову опустяться.

Протягом 21-23 серпня також передбачається мінлива хмарність, але дощів вона з собою не принесе. Про це інформує ресурс Sinoptik.

Майже вся середа, 21 серпня, прогнозується ясною, тільки вечері з'явиться невелика хмарність. Денна температура складатиме +34 градуси, а вночі зафіксувалась біля +20 градусів. Сила вітрів не перевищить тихих 1 м/с.

Протягом наступного дня, 22 серпня, сонце рідко прогріватиме землю своїми промінцями. Однак дощів не передбачається. Повітря вдень прогріється до +32 градусів, а вночі охолоне до +21 градусу. У четвер сила вітрів буде трохи вищою, якщо порівнювати з минулим днем — легкі 2 м/с.

У місті, 23 серпня, лише ранок буде безхмарним, але дощів не очікується. Температура вдень сягне +26 градусів, а вночі — +19 градусів. Найбільші пориви вітру будуть у денний час — легкі 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні до кінця робочого тижня. Місцями синоптики прогнозують опади.