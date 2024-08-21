Спека лише набирає обертів, але деяким областям пощастить: прогноз до вихідних

Завершення літа дарує чудові дні

В Україну повернулася спека і поки що вона тільки посилюється. Однак деякі області найближчими днями трохи освіжать дощі.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у більшості українських регіонів у середу, 21 серпня, очікується +30 +35 градусів, місцями (крім західних областей) +35+37 градусів. У столиці буде близько 35 градусів. Вона додала, що 22-23 серпня спека дещо ослабне на півночі України, у західних областях та частково в центрі, але на півдні та сході збережуться високі температури.

Карта погоди на 21 серпня

"До кінця серпня спеки ще вистачатиме в Україні, найближче відчутне ослаблення спеки маячить десь із 28 серпня", — пише Діденко.

За прогнозом Укргідрометцентру у четвер, 22 серпня, дощитиме у західних областях (крім Волині), а також на Житомирщині, Вінниччині, на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Донеччині, Херсонщині та в Криму. Вночі градусники покажуть 16-23 градуси з позначкою "плюс", вдень у західній частині України 23-28 градусів вище за нуль, на решті території — +28 +36.

Карта погоди на 22 серпня

У п’ятницю, 23 серпня, дощі з грозами ймовірні у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Вночі буде +11 +23 градуси, вдень повітря прогріється до 24-36 градусів із позначкою "плюс".

Карта погоди на 23 серпня

Раніше "Телеграф" детально розповідав про погоду у Львові на серпень та першу половину вересня. Вона буде практично літня, але без сильної спеки.