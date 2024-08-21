Жителів Львова сполохали вечірні хмари над містом: до чого тут обстріл Тернополя (фото)

У мережі показали яскраві фото вечірнього неба над Львовом

У Львові увечері 20 серпня бачили незвичайні хмари, які викликали у мережі справжній ажіотаж. Водночас барвисте явище також викликало переполох, оскільки його примудрилися пов’язати з нібито викидами потенційно небезпечних речовин після обстрілів Тернополя.

Зокрема, інформацію про хмару, що містить хлор, поширили telegram-канали Львiвич і Всевидяче око. Ні міський голова Андрій Садовий, ні місцевий підрозділ ДСНС про потенційну небезпеку населення не інформувало.

Згідно з картами Meteoblue увечері 20 серпня вітер у районі Тернополя дув у бік Івано-Франківська, а не Львова.

Також про проблеми над Львовом не повідомляв і спеціалізований портал Saveecobot. За його даними, якість повітря в місті є файною або помірною.

В інших українських каналах повідомили, що красива хмара над містом пов’язана з оголошенням штормового попередження, а користувачі мережі тим часом опублікували багато барвистих знімків.

Зазвичай рожеві хмари виникають під час сходу й заходу сонця, коли світило знаходиться низько над горизонтом і його світло проходить через щільніші шари атмосфери. Атмосфера має властивість пропускати червоне і помаранчеве світло і відбивати інші хвилі, по цій же причині іноді Місяць забарвлюється в червоний колір.

Водночас варто пам’ятати, що хмара хлору, швидше за все, матиме жовто-зелений колір. У разі інших домішок вона також може бути бурою або неприродно сірою.

Варто зазначити, що у Тернополі 20 серпня російський безпілотник упав на склад із пально-мастильними матеріалами, через що у місті на нетривалий час утворився густий смок. До 14:40 пожежа була загашена, про суттєві проблеми з повітрям не повідомлялося, хоча жителі скаржилися на запах гару.