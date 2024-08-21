Жара продержится недолго: когда в Киеве резко упадет температура

Уже скоро закончится лето

Неделя в столице Украины началась с высокой температуры, но в ближайшие дни показатели снова опустятся.

На протяжении 21-23 августа также ожидается переменная облачность, но дождей она с собой не принесет. Об этом сообщает ресурс Sinoptik.

Почти вся среда, 21 августа, прогнозируется ясной, только вечером появится небольшая облачность. Дневная температура составит +34 градуса, а ночью зафиксировалась около +20 градусов. Сила ветров не превысит тихих 1 м/с.

В течение следующего дня, 22 августа, солнце будет редко прогревать землю своими лучами. Однако дождей не ожидается. Воздух днем прогреется до +32 градусов, а ночью остынет до +21 градуса. В четверг сила ветров будет несколько выше, если сравнивать с прошлым днем – легкие 2 м/с.

В городе, 23 августа, только утро будет безоблачным, но дождей не ожидается. Температура днем составит +26 градусов, а ночью — +19 градусов. Наибольшие порывы ветра будут в дневное время – легкие 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине до конца рабочей недели. Местами синоптики прогнозируют осадки.