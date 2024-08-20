Не нехтуйте кепками: коли Київ прогріється до +34 градусів

Серпень ще наостанок "посмажить"

У столиці України затримається спека і місті повітря розжариться до +34 градусів. Синоптики також прогнозують хмарність, але дощів точно не очікується.

Найбільші показники термометрів з поміж трьох днів передбачаються у вівторок та середу, 20-21 серпня. Про це повідомив Sinoptik.

Протягом всього вівторка, 20 серпня, пануватиме ясна погода. Денна температура підвищиться до 34 градусів, а вночі було +20 градусів. Сила вітру в цей день сягне тихих 1 м/с.

Наступного дня, 21 серпня, також очікується безхмарне небо. Температура повітря у денний час прогріється до +34 градусів, а вночі охолоне до +21 градусу. Потужність вітрів у середу не перевищать тихих 1 м/с.

А от ранок та день четверга, 22 серпня, обіцяє бути у Києві хмарним, але ввечері прогнозується прояснення. Найбільші пориви вітру передбачаються на початку другої половини доби — легкі 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві обмежили рух для деяких водіїв. Є одна проста причина.