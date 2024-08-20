Повітря розжариться до +39, але у двох регіонах спека буде меншою: прогноз до кінця тижня

До осені залишилось 12 днів

В Україну повернулася сильна спека, суха та спекотна погода до кінця тижня утримається у більшості українських областей. Найспекотніше буде на півдні та сході, а в західних областях можливі локальні зливи.

За прогнозом кандидата географічних наук, метеоролога Ігоря Кібальчича, вдень у вівторок, 20 серпня, в Україні без опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +33…+38 градусів, на заході — 28-33 з позначкою "плюс".

У середу, 21 серпня, опади можливі лише на заході країни у вигляді короткочасних грозових дощів, місцями з градом і шквалистим вітром до 22 м/с. На решті території буде сухо. Температура повітря вночі становитиме +17...+24 градуси, вдень очікується 29-39 градусів тепла, у західних областях +29...+34.

У четвер, 22 серпня, опади малоймовірні. Нічні температури залишаться на попередньому рівні, вдень синоптик очікує +34…+39 градусів, але на півночі та заході вдень температурний фон трохи знизиться до 26-31 градуси нижче нуля.

У п’ятницю, 23 серпня, по всій країні буде сухо та малохмарно. У нічний час у західних та північних областях прогнозується +10…+15 градусів, удень +27…+32. В решті України вночі очікується 15-20 градусів з позначкою "плюс", вдень повітря прогріється до +30…+35 градусів.

У суботу, 24 серпня, вся Україна буде спекотною, опадів не передбачається. Вночі градусники покажуть +13…+21 градус. Вдень повітря розжариться до +29…+34 градусів, на південному заході країни місцями 35-38 градусів вище нуля.

У неділю, 25 серпня, знову буде спекотно та сухо. Вночі прогнозується +16…+21 градус, вдень +30…+35, на південному заході країни місцями повітря прогріється до +36…+38 градусів.

Раніше "Телеграф" детально розповідав про погоду у Києві на початку тижня. Стовпчики термометрів підійматимуться до +34 градусів.