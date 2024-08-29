Загрязнение рек Сейм и Десна: безопасна ли вода в домах киевлян

Жителей столицы просят не паниковать

В "Киевводоканале" заявили, что загрязнение рек Сейм и Десна никак не повлияло на качество воды в столице. Специалисты регулярно отбирают пробы и контролируют ситуацию.

Жителей Киева уверяют — вода в их домах полностью безопасна. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевводоканал".

Ситуация с водоподготовкой и водоснабжением в столице находится под контролем. Специалисты "Киевводоканала" регулярно отбирают пробы воды и проводят ее тщательные исследования.

"Любые изменения в качестве воды в реке будут оперативно замечены, и исходя из этого будет скорректирован процесс очистки и обеззараживания воды", — говорится в сообщении.

Специалисты "Водоканала" решительно заявляют о том, что вода, которая подается в дома киевлян — безопасна и угроз для потребителей нет.

"Относительно качества воды в столице призываем доверять только информации, которая размещается на информационных ресурсах "Киевводоканала" и КГГА", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 28 августа мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в реке Десна было обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы.

Правда, через час сообщение исчезло но журналисты успели сделать скрин.

Затем в КОВА опровергли эту информацию и заявили, что превышение предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке Десна в Киевской области не выявлено.

"Содержание кислорода также в пределах нормы. Фактов мора рыбы не обнаружено. Ситуация находится под постоянным контролем. Об изменениях будет сообщаться дополнительно", — говорилось в сообщении.

В последствии глава Госводагентства Михаил Янчук заявил о том, что загрязнение реки Сейм действительно произошло и оно уже достигло Десны.

"Химические или высокотоксичные загрязнители не зафиксированы. Это органическое загрязнение", — отметил Янчук.

Для справки: Река Сейм протекает по территории России (Белгородская и Курская область) и Украины (Сумская и Черниговская область). Затем она впадает в Десну в Черниговской области.

В свою очередь, Десна впадает в Днепр неподалеку от Киева.

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