Уламки "шахеда" впали на багатоповерхівку в Києві та залетіли у вікна: стали відомі наслідки (відео)

На місці події працюють усі екстрені служби міста

У ніч на четвер, 29 серпня, росіяни здійснили чергову масовану атаку "шахедами" на Київ та Київську область. Уламки однієї зі збитих цілей упали у Голосіївському районі столиці та пошкодили багатоповерховий будинок, а також припарковані у дворі автомобілі.

За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав. Про це з місця подій розповіли кореспонденти телеканалу "Київ-24".

Через атаку ударних безпілотників у Києві повітряна тривога оголошувалась двічі і сумарно вона тривала майже 6 годин. Силами та засобами протиповітряної оборони було збито приблизно півтора десятки російських дронів.

Уламки одного із збитих "шахедів" впали у Голосіївському районі Києва. В результаті цього в одній із багатоповерхівок були вибиті вікна на 4 та 6 поверхах. Повідомляється, що деякі місцеві жителі навіть знайшли невеликі уламки безпілотника у своїй квартирі.

Пошкоджено також кілька автомобілів, які були припарковані у дворах. За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

На місці працюють усі екстрені служби міста.

Нагадаємо, у ніч на 29 серпня росіяни вкотре здійснили масовану атаку на Київ. Цього разу ворог застосував виключно ударні БПЛА типу "Shahed". На Київ російські безпілотники летіли з території окупованої Херсонщини та Курської області РФ. У КМВА зазначають, що столицю атакували хвилями та з різних напрямків.

Унаслідок атаки ударних БПЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо, пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.

У Дніпровському районі міста на дитячий майданчик між будинками впали уламки БпЛА.

У Деснянському районі міста уламки впали на територію приватного домогосподарства. Виникла пожежа в альтанці, яку оперативно ліквідували.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де киянам знайти "Пункти незламності". Під час тривалої відсутності світла мешканці столиці можуть відвідати "острівці стабільності", де можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом та зігрітися.