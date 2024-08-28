Росіяни труять наші річки? Українці б’ють на сполох у трьох областях

У річках зафіксовано значне перевищення забруднюючих речовин

У річці Десна, яка починає свій шлях у Смоленській області РФ, було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з-за російського кордону. Отрута вже на Київщині.

Про це повідомив міський голова Вишгорода Олексій Момот. Допис зробив у своєму акаунті у Facebook, щоправда, за годину повідомлення зникло та журналісти встигли зробити скрін.

"У річці Десна та її затоках виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону. Категорично заборонити всьому підпорядкованому о/с купатись, переплавлятись, рибалити в Десні та її затоках", – написав Момот.

Подібне відбувається і з річкою Сейм, яка впадає у Десну. Її витік знаходиться у Бєлґородській області. Як повідомляє Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, починаючи з 14 серпня росіяни скидають відходи невідомих речовин у річку Сейм.

"За результатами гідрохімічного аналізу поверхневих проб води р. Сейм, зафіксовано значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема, амонію та завислих речовин", — йдеться в повідомленні.

Як наслідок у річці почався мор риби. Наразі забруднення поширилось по всій акваторії річки Сейм у межах Сумської області і дісталося Чернігівщини, де чорна вода, запах гнилі, аміаку і мертва риба фіксується, зокрема, поблизу м. Батурин.

Нині в обох річках та їхніх притоках заборонено купатися та виловлювати рибу, а також використовувати воду для господарських потреб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під Кременчуком на Полтавщині розмитий дощем гній зі свинокомплексу потік у річку Псел, спричинивши масовий мор риби.