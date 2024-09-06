Киянам приготуватись? У великому місті на Київщині ціни на воду зростуть удвічі

Привід напружитися для всіх споживачів

В Ірпені Бучанського району Київської області тариф на воду вже з 1 жовтня підніметься вдвічі. У місцевому КП "Ірпіньводоканал" пояснюють таке рішення тим, що діючі ціни вже давно є нерентабельними, оскільки вони не переглядалися з 2022 року.

Подорожчання торкнеться послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Про це повідомляє сайт комунального підприємства.

Перегляд тарифів обумовлений як змінами у законодавстві, так і змінами на самому підприємстві.

По-перше, з липня 2024 року підприємство не є ліцензіатом НКРЕКУ, а тому згідно з чинним законодавством тарифи повинні встановлювати органи місцевого самоврядування.

Дійсно, влада невеликих міст може не погоджувати рішення з регулятором і самостійно переглядати тарифи.

По-друге, КП "Ірпіньводоканал" працює за тарифами, які були введені в дію у січні 2022 року і вони становлять:

Чинні тарифи є давно нерентабельними та не відповідають фактичним витратам.

"Так витрати по електроенергії, паливу та транспортуванню стоків були розраховані з урахуванням обʹємів споживання за 2020 рік та тарифів, які діяли у 2021 році. Фактичні тарифи по електроенергії підвищились на 203,6 %, тариф на транспортування стоків –на 53,3%, прожитковий мінімум для працездатних осіб збільшився на 18,9%. В діючих тарифах також були закладені обʹєми реалізації з врахуванням споживачів міста Буча та смт. Ворзель", — йдеться у повідомленні.

Скільки платитимуть жителі Ірпеня за воду з 1 жовтня

Вже з жовтня КП "Ірпіньводоканал" планує підвищити вартість послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Усі абоненти підприємства будуть змушені платити вдвічі більше за звичайне — саме на стільки підвищаться тарифи.

З 1 жовтня КП "Ірпіньводоканал" планує запровадити такі ціни:

централізоване водопостачання – з 12,408 грн./куб. м (з ПДВ) до 28,84 грн/куб. м (з ПДВ);

централізоване водовідведення- з 19,704 грн./куб. м (з ПДВ) до 38,76 грн./куб. м (з ПДВ);

загальна сума – з 32,112 грн./куб. м (з ПДВ) до 67,60 грн/куб. м (з ПДВ).

На що чекати киянам і скільки вони платитимуть за воду з 1 жовтня

З приходом осені вартість централізованого водопостачання у Києві не зміниться.

На даний момент відомо, що мешканці столиці платитимуть за водопостачання та водовідведення за старими тарифами:

за водопостачання — 16,16 гривень за м³ з ПДВ

за водовідведення — 14, 22 гривень за м³ з ПДВ

Таким чином, з 1 жовтня куб води в Києві коштуватиме 30,38 гривень.

Крім цього, всі абоненти "Київводоканалу" зобов’язані оплачувати абонплату за водопостачання та водовідведення.

З 1 жовтня у Києві діятимуть такі ціни:

абонплата за водопостачання за наявності лічильника — 27,17 грн за м³ з ПДВ

абонплата за водопостачання за відсутності лічильника — 20,11 грн за м³ з ПДВ

абонплата за водовідведення — 20, 35 грн за м³ з ПДВ.

Нагадаємо, що мешканці Києва можуть позбутися боргів за комуналку та укласти договір розстрочки заборгованості. Усі бажаючі можуть реструктуризувати свій борг за воду, навіть якщо сума виявиться досить істотною.

"Ми завжди відкриті до співпраці, навіть із тими споживачами, які заборгували нам дуже суттєві суми. Зокрема, ми пропонуємо реструктуризувати борг, розбивши його на посильні щомісячні платежі на зручний для вас термін", — наголосили у "Київводоканалі".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де у Києві знаходяться філії "Водоканалу". Якщо у абонентів виникають якісь питання, то вони завжди можуть самостійно відвідати спеціалізовані відділення Київводоканалу та вирішити всі проблеми на місці.