Де у Києві знаходяться філії "Водоканалу": адреси та графік роботи
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Важлива та актуальна інформація для мешканців столиці
В Україні продовжує діяти військовий стан, проте, незважаючи на це, побутові споживачі мають вчасно оплачувати комунальні послуги. Зокрема, необхідно своєчасно платити за воду і передавати показання лічильників.
Якщо ж у абонентів виникають якісь питання, то вони завжди можуть самостійно відвідати спеціалізовані відділення "Київводоканалу" та вирішити всі проблеми на місці.
Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати в одному матеріалі адреси всіх столичних центрів обслуговування клієнтів та ЦКС.
Центри обслуговування клієнтів "Київводоканалу"
Загалом у Києві є шість Центрів обслуговування клієнтів, проте два з них тимчасово не працюють.
Тут ви можете укласти договори про надання послуги з централізованого постачання холодної води та послуг водовідведення, провести перерахунки та коригування обсягів постачання холодної води та водовідведення, а також актуалізувати інформацію.
Крім цього, у Центрах обслуговування клієнтів надаються такі послуги:
- прийом пакету документів пільгових категорій споживачів (реєстрація права на пільгу, субсидію);
- внесення заявок до Централізованої системи перевірки лічильників та внесення заявок на опломбування до програми з опломбування лічильників;
- внесення до білінгової системи показників квартирних приладів обліку;
- прийом та опрацювання документів на отримання довідки про відсутність заборгованості та видача довідки про відсутність заборгованості;
- укладання договору про реструктуризацію боргу;
- прийом від споживачів заяв на обстеження, опломбування та/або розпломбування, перевірку приладів обліку.
- передача прийнятих пакетів документів до відповідних структурних підрозділів для подальшої обробки.
Адреси та графіки роботи Центрів обслуговування клієнтів:
- Центр обслуговування споживачів №2
Адреса: вул. Електротехнічна, 16.
Графік роботи:
Пн-чт: з 8:00 до 17:00; Пт: з 8.00 до 16.00 (у літній період — Пт: з 8.00 до 15.00).
Сб-Нд: вихідний.
- Центр обслуговування споживачів №3
Адреса: просп. Героїв Сталінграда, 14-ж.
Графік роботи :
Пн-Чт: з 8:00 до 17:00, Пт: з 8.00 до 16.00 (у літній період Пт: з 8.00 до 15.00).
Сб-Нд: Вихідний.
- Центр обслуговування споживачів №5
Адреса: вул. Ревуцького, 5-а
Графік роботи:
Пн-Чт: з 8:00 до 17:00, Пт: з 8.00 до 16.00 (у літній період Пт: з 8.00 до 15.00)
Сб-Нд: Вихідний.
- Центр обслуговування споживачів №6
Адреса: вул. Академіка Туполєва, 19-а
Графік роботи:
Пн-Чт: з 8:00 до 17:00, Пт: з 8.00 до 16.00 (у літній період Пт: з 8.00 до 15.00)
Сб-Нд: Вихідний.
Центри комунального сервісу
Жителі Києва також можуть звернутися з будь-яким питанням щодо сфери ЖКГ до Центру комунального сервісу, де надають послуги та консультації для споживачів.
Сервісні центри створені для супроводу та адміністрування процесу надання житлово-комунальних послуг та проведення прийому громадян. Ці центри забезпечують взаємодію між усіма учасниками ринку ЖКГ, а саме: споживачами, монополістами, житловими та підрядними організаціями.
Адреси та графіки роботи Центрів комунального сервісу:
Call center ЦКС: (044) 247-40-40 — пн-пт: 08:00-20:00.
Графік роботи ЦКС:
Пн-чт: з 8:30 до 17:30.
Пт: з 8:30 до 16:15.
Перерва: з 13:00 до 13:45.
Сб-Нд: Вихідний.
Адреси ЦКС по районах:
Корисні контакти
Диспетчерська аварійна служба "Київводоканалу":
- (044) 200-73-01 (цілодобово для дзвінків з мобільного)
- 15-81 (цілодобово для дзвінків зі стаціонарних)
Електронна адреса для звернень:
Контактний центр:
- (044) 202-02-02
- 0-800-301-581.
Сайт "Київводоканалу" доступний за посиланням.
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