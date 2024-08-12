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Де у Києві знаходяться філії "Водоканалу": адреси та графік роботи

Автор
Ганна Нестерова Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
"Київводоканал" Новина оновлена 12 серпня 2024, 12:22
"Київводоканал". Фото Колаж "Телеграфу"

Важлива та актуальна інформація для мешканців столиці

В Україні продовжує діяти військовий стан, проте, незважаючи на це, побутові споживачі мають вчасно оплачувати комунальні послуги. Зокрема, необхідно своєчасно платити за воду і передавати показання лічильників.

Якщо ж у абонентів виникають якісь питання, то вони завжди можуть самостійно відвідати спеціалізовані відділення "Київводоканалу" та вирішити всі проблеми на місці.

Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати в одному матеріалі адреси всіх столичних центрів обслуговування клієнтів та ЦКС.

Центри обслуговування клієнтів "Київводоканалу"

Загалом у Києві є шість Центрів обслуговування клієнтів, проте два з них тимчасово не працюють.

Тут ви можете укласти договори про надання послуги з централізованого постачання холодної води та послуг водовідведення, провести перерахунки та коригування обсягів постачання холодної води та водовідведення, а також актуалізувати інформацію.

Крім цього, у Центрах обслуговування клієнтів надаються такі послуги:

  • прийом пакету документів пільгових категорій споживачів (реєстрація права на пільгу, субсидію);
  • внесення заявок до Централізованої системи перевірки лічильників та внесення заявок на опломбування до програми з опломбування лічильників;
  • внесення до білінгової системи показників квартирних приладів обліку;
  • прийом та опрацювання документів на отримання довідки про відсутність заборгованості та видача довідки про відсутність заборгованості;
  • укладання договору про реструктуризацію боргу;
  • прийом від споживачів заяв на обстеження, опломбування та/або розпломбування, перевірку приладів обліку.
  • передача прийнятих пакетів документів до відповідних структурних підрозділів для подальшої обробки.

Адреси та графіки роботи Центрів обслуговування клієнтів:

  • Центр обслуговування споживачів №2

Адреса: вул. Електротехнічна, 16.

Графік роботи:

Пн-чт: з 8:00 до 17:00; Пт: з 8.00 до 16.00 (у літній період — Пт: з 8.00 до 15.00).

Сб-Нд: вихідний.

Центр обслуговування споживачів №2
  • Центр обслуговування споживачів №3

Адреса: просп. Героїв Сталінграда, 14-ж.

Графік роботи :

Пн-Чт: з 8:00 до 17:00, Пт: з 8.00 до 16.00 (у літній період Пт: з 8.00 до 15.00).

Сб-Нд: Вихідний.

Центр обслуговування споживачів №3
  • Центр обслуговування споживачів №5

Адреса: вул. Ревуцького, 5-а

Графік роботи:

Пн-Чт: з 8:00 до 17:00, Пт: з 8.00 до 16.00 (у літній період Пт: з 8.00 до 15.00)

Сб-Нд: Вихідний.

Центр обслуговування споживачів №5
  • Центр обслуговування споживачів №6

Адреса: вул. Академіка Туполєва, 19-а

Графік роботи:

Пн-Чт: з 8:00 до 17:00, Пт: з 8.00 до 16.00 (у літній період Пт: з 8.00 до 15.00)

Сб-Нд: Вихідний.

Центр обслуговування споживачів №6

Центри комунального сервісу

Жителі Києва також можуть звернутися з будь-яким питанням щодо сфери ЖКГ до Центру комунального сервісу, де надають послуги та консультації для споживачів.

Сервісні центри створені для супроводу та адміністрування процесу надання житлово-комунальних послуг та проведення прийому громадян. Ці центри забезпечують взаємодію між усіма учасниками ринку ЖКГ, а саме: споживачами, монополістами, житловими та підрядними організаціями.

Адреси та графіки роботи Центрів комунального сервісу:

Call center ЦКС: (044) 247-40-40 — пн-пт: 08:00-20:00.

Графік роботи ЦКС:

Пн-чт: з 8:30 до 17:30.

Пт: з 8:30 до 16:15.

Перерва: з 13:00 до 13:45.

Сб-Нд: Вихідний.

Адреси ЦКС по районах:

Корисні контакти

Диспетчерська аварійна служба "Київводоканалу":

  • (044) 200-73-01 (цілодобово для дзвінків з мобільного)
  • 15-81 (цілодобово для дзвінків зі стаціонарних)

Електронна адреса для звернень:

Контактний центр:

  • (044) 202-02-02
  • 0-800-301-581.

Сайт "Київводоканалу" доступний за посиланням.

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