У Києві таксист привласнив забуту пасажиром коробку з доларами: йому загрожує величезний термін ув'язнення (фото)

Зловмиснику загрожує до 12 років в’язниці

Столичний таксист виявив у салоні коробку із 30 тисячами доларів, яку забув на сидінні пасажир. Чоловік не довго думаючи привласнив гроші собі та закопав їх у парку.

Потерпілим же виявився вчитель на пенсії, який втратив всі свої заощадження і звернувся за допомогою до правоохоронців. Деталі події розповіли у пресслужбі Поліції Києва.

У Києві 53-річний водій таксі знайшов у салоні авто коробку з грошима, яку забув його пасажир. Чоловік вирішив приховати цей факт та забрав "скарб" собі. Він закопав коробку у столичному парку та сподівався, що ніхто не дізнається про скоєний ним злочин.

Пасажиром же виявився 61-річний вчитель на пенсії. Коли чоловік виявив відсутність коробки з грошима, то одразу звернувся до служби підтримки таксі. Проте водій, який виконував замовлення, стверджував, що у салоні авто він нічого не знаходив.

Тоді потерпілий звернувся за допомогою до поліцейських, які оперативно встановили особу таксиста та затримали його. У ході проведення слідчих дій таксист зізнався у скоєному.

Таксисту загрожує в’язниця

Схованку в парку також було виявлено, а гроші вилучено як речовий доказ. Незабаром їх повернуть потерпілому.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому інкримінують скоєння крадіжки у особливо великих розмірах.

Чоловікові загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві водій таксі Bolt слухав під час перевезення пасажирів російський шансон та робив скандальні заяви про Крим. Після зауваження пасажирки виникла дискусія, в ході якої він заявив, що Крим не був українським — "нам його просто дали".

У службі таксі заявили, що готові співпрацювати із правоохоронними органами з цього питання. Вони пообіцяли надати всю необхідну інформацію на їх офіційний запит.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві водій таксі Uklon вирішив провчити автомобіліста, який не поступився йому дорогою і напав на нього з металевою палицею. Несподівано він отримав у відповідь кілька сильних ударів та опинився на асфальті.