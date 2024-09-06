Киевлянам приготовиться? В крупном городе на Киевщине цены на воду взлетят в два раза

Повод напрячься для всех потребителей

В Ирпене Бучанского района Киевской области тариф на воду уже с 1 октября поднимется в два раза. В местном КП "Ирпеньводоканал" объясняют такое решение тем, что действующие цены уже давно являются нерентабельными, так как они не пересматривались с 2022 года.

Подорожание коснется услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода. Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия.

Пересмотр тарифов обусловлен как изменениями в законодательстве, так и изменениями на самом предприятии.

Во-первых, с июля 2024 года предприятие не является лицензиатом НКРЭКУ, а потому, согласно действующему законодательству, тарифы должны устанавливать органы местного самоуправления.

Действительно, власти небольших городов могут не согласовывать решение с регулятором и самостоятельно пересматривать тарифы.

Во-вторых, КП "Ирпеньводоканал" работает по тарифам, которые были введены в действие в январе 2022 года и они составляют:

Действующие тарифы являются давно нерентабельными и не соответствуют фактическим затратам.

"Так расходы по электроэнергии, топливу и транспортировке стоков были рассчитаны с учетом объемов потребления 2020 года и тарифов, которые действовали в 2021 году. Фактические тарифы по электроэнергии повысились на 203,6%, тариф на транспортировку стоков — на 53,3%, прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличился на 18,9%", — говорится в сообщении.

Сколько будут платить жители Ирпеня за воду с 1 октября

Уже с октября КП "Ирпеньводоканал" планирует повысить стоимость услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода.

Все абоненты предприятия будут вынуждены платить в два раза больше обычного — именно на столько повысятся тарифы.

С 1 октября КП "Ирпеньводоканал" планирует ввести следующие цены:

централизованное водоснабжение — с 12,408 грн./куб. м до 28,84 грн/куб. м (с НДС);

централизованное водоотведение — с 19,704 грн./куб. м до 38,76 грн./куб. м (с НДС);

общая сумма — с 32,112 грн./куб. мдо 67,60 грн/куб. м (с НДС).

Чего ждать киевлянам и сколько они будут платить за воду с 1 октября

С приходом осени стоимость централизованного водоснабжения в Киеве не изменится.

На данный момент известно, что жители столицы будут платит за водоснабжение и водоотвод по старым тарифам:

за водоснабжение — 16,16 гривен за м³ с НДС

за водоотвод — 14, 22 гривен за м³ с НДС

Таким образом с 1 октября куб воды в Киеве будет стоить 30,38 гривен.

Кроме этого все абоненты "Киевводоканала" обязаны оплачивать абонплату за водоснабжение и водоотвод.

С 1 октября в Киеве будут действовать следующие цены:

абонплата за водоснабжение при наличии счетчика — 27,17 грн за м³ с НДС

абонплата за водоснабжение при отсутствии счетчика — 20,11 грн за м³ с НДС

абонплата за водоотвод — 20, 35 грн за м³ с НДС.

Напомним, что жители Киева могут избавиться от долгов за коммуналку и заключить договор рассрочки задолженности. Все желающие могут реструктуризировать свой долг за воду, даже в том случае, если сумма окажется достаточно существенной.

"Мы всегда открыты к сотрудничеству, даже с теми потребителями, которые задолжали нам очень существенные суммы. В частности, мы предлагаем реструктуризировать долг, разбив его на посильные ежемесячные платежи на удобный для вас срок", — подчеркнули в "Киевводоканале".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где в Киеве находятся филиалы "Водоканала". Если у абонентов возникают какие-то вопросы, то они всегда могут самостоятельно посетить специализированные отделения "Киевводоканала" и решить все проблемы на месте.