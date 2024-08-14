У Києві жорстко взялися за боржників: у серпні воду планують відключити сотням абонентів

Борг за воду можна реструктурувати

У компанії "Київводоканал" нагадали абонентам про те, що у разі систематичної несплати за централізоване водопостачання та водовідведення боржникам перекриватимуть подачу холодної води. На сьогоднішній день заборгованість киян за спожиті послуги становить майже 1,5 мільярда гривень.

Найбільша кількість боржників проживає у Дніпровському, Деснянському та Солом’янському районах столиці. Про це повідомляється на офіційній сторінці КП "Київводоканал" у Фейсбук.

У столиці ґрунтовно взялися за боржників, які систематично не оплачують послуги надані "Київводоканалом". До таких абонентів застосовуватимуть покарання у вигляді перекриття та опломбування запірної арматури трубопроводів холодного водопостачання квартир.

Протягом липня вже відбулися відключення за 61 адресою у різних районах міста, а загальна сума заборгованості цих споживачів становила майже 300 тисяч гривень.

Вже у серпні відключення заплановано у різних районах Києва для більш ніж 400 споживачів, сукупний борг яких становить понад 2 мільйони гривень.

"Київводоканалом" продовжується практика обмеження водопостачання у квартирах боржників, а з червня 2024 року застосовується пеня у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення", — йдеться у повідомленні.

Незважаючи на це, представники КП зазначають, що "Київводоканал" не ставить за мету відключити комунальні послуги для мешканців столиці. Перед тим, як виконати роботи з відключення водопостачання, із споживачами проводиться відповідна роз’яснювальна робота — боржників інформують про наявність заборгованості та шляхах її погашення.

Одним із найдієвіших шляхів вирішення проблеми боргів за ЖКГ є укладення договору розстрочення заборгованості. Усі бажаючі можуть реструктуризувати свій борг за воду, навіть у тому випадку, якщо сума виявиться досить суттєвою.

"Ми завжди відкриті до співпраці, навіть із тими споживачами, які заборгували нам дуже суттєві суми. Зокрема, ми пропонуємо реструктуризувати борг, розбивши його на посильні щомісячні платежі на зручний для вас термін", — наголосили в компанії.

Куди можна звернутись у тому випадку, якщо ви хочете укласти договір про розстрочення боргу:

прийти за адресою: вул. Електротехнічна, 16.

залишити звернення до Viber за номерами телефонів: 067-443-70-71 або 067-443-70-89.

написати листа з проханням про реструктуризацію боргу на електронну пошту: [email protected].

Які документи вам знадобляться:

паспорт власника/всіх співвласників житла

картка платника податків власника/всіх співвласників житла

документ, що підтверджує право власності на житло

витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно

для неприватизованих квартир – завірену копію ордера на житлове приміщення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де у Києві знаходяться філії "Водоканалу". Якщо у абонентів виникають якісь питання, то вони завжди можуть самостійно відвідати спеціалізовані відділення "Київводоканалу" та вирішити усі проблеми на місці.